Las reglas de desempate en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 cobraron relevancia luego de que el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reconociera que no tenía pleno conocimiento de todos los criterios establecidos por la FIFA para definir las posiciones en caso de igualdad de puntos.

La situación generó conversación entre aficionados y medios de comunicación, especialmente ante la importancia que tendrán estos criterios en un torneo con un nuevo formato de competencia.

Ante ello, repasamos el procedimiento utilizado por FIFA para resolver cualquier empate durante la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026.

De acuerdo con el reglamento del organismo, si dos o más equipos terminan igualados en puntos al concluir la fase de grupos, el primer factor que se tomará en cuenta será el desempeño de esas selecciones en los enfrentamientos directos entre sí.

En una primera instancia, la FIFA evaluará cuál de los equipos empatados obtuvo más puntos en los partidos disputados entre ellos. Si la igualdad persiste, se revisará la diferencia de goles conseguida en esos enfrentamientos directos y posteriormente la cantidad de goles anotados en dichos encuentros.

Si después de aplicar estos criterios no es posible determinar una posición superior, el organismo recurrirá al rendimiento general de los equipos durante toda la fase de grupos. En ese escenario, se considerará la diferencia de goles obtenida en todos los partidos disputados dentro del grupo y, de ser necesario, la cantidad total de goles marcados.

Otro de los aspectos contemplados en el reglamento es la puntuación de conducta o “fair play”, la cual se calcula con base en las tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores y miembros del cuerpo técnico a lo largo de la competencia. Este criterio podría resultar decisivo en caso de que las selecciones permanezcan igualadas tras revisar los factores deportivos.

Con este sistema, la FIFA busca garantizar un proceso de clasificación claro y uniforme en una edición histórica de la Copa del Mundo, después del debut del formato de 48 selecciones y un total de 104 partidos.

JM