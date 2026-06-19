La emoción del Mundial 2026 no se detiene y este viernes 19 de junio continuará la actividad con una jornada clave en la fase de grupos, donde varias selecciones saltarán a la cancha con la necesidad de sumar puntos para acercarse a la siguiente ronda. Con el torneo entrando en su segunda jornada, cada resultado puede marcar el rumbo de los equipos en su lucha por mantenerse con vida en la máxima justa del futbol internacional.

Los aficionados podrán seguir todos los encuentros a través de distintas opciones de transmisión, tanto en televisión como en plataformas digitales. Para que hagas tus planes, te compartimos el calendario completo de los partidos de hoy, los horarios y los canales donde podrás ver en vivo cada duelo del Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

El atractivo principal de esta cartelera recae en el enfrentamiento por la cima del Grupo D, donde la selección de Estados Unidos, actual líder por diferencia de goles, se medirá ante Australia en un duelo que podría definir al primer clasificado del sector. Por su parte, en el Grupo C, Brasil llega con la obligación de conseguir un triunfo frente a Haití tras haber empatado en su debut, mientras que Escocia buscará consolidar su liderato cuando enfrente a Marruecos. Finalmente, Turquía y Paraguay protagonizarán un choque decisivo para mantener sus esperanzas mundialistas.

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Viernes, 19 de junio

Estados Unidos vs Australia

Sede: Estadio Seattle, 13:00 horas

Estadio Seattle, 13:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Escocia vs Marruecos

Sede: Estadio Boston, 16:00 horas

Estadio Boston, 16:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Brasil vs Haití

Sede: Estadio Filadelfia, 18:30 horas

Estadio Filadelfia, 18:30 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

Turquía vs Paraguay

Sede: Estadio Bahía de San Francisco, 21:00 horas

Estadio Bahía de San Francisco, 21:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF