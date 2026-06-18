La Selección Mexicana ganó algo más que tres puntos frente a Corea del Sur (1-0) en su segundo partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo. El triunfo le aseguró el primer lugar del Grupo A y, por ende, mantendrá la localía para disputar los dieciseisavos de final en el estadio Ciudad de México. El primer objetivo está cumplido.

Si había un lugar para romper la maldición que perseguía a la Selección Mexicana en los Mundiales fuera del Coloso de Santa Úrsula, era aquí, en la casa del equipo que juega con puros mexicanos. Por primera vez en 24 años, el combinado azteca ganó dos partidos consecutivos en una Copa del Mundo y, además, demostró que puede imponerse incluso sin mostrar su mejor versión.

El primer tiempo de la Selección Mexicana no fue bueno, y la afición lo hizo saber con los abucheos que descendieron desde las tribunas al término de los 45 minutos. Javier Aguirre apostó por tres cambios en su alineación titular: Edson Álvarez compartió la zaga central con Johan Vásquez, Jorge Sánchez ocupó la lateral derecha y Luis Romo debutó en esta Copa del Mundo en el mediocampo. Con este nuevo esquema, al Tri le costó encontrar sintonía sobre el terreno de juego.

Por momentos, Roberto Alvarado intercambió posiciones con Sánchez y se diluyó el poco peligro que México generó. Las dos acciones más amenazantes del conjunto azteca en la primera mitad pasaron por los pies del Piojo: primero, con un disparo que terminó en las manos del portero, y después, con un centro que Julián Quiñones cabeceó sin éxito. Para fortuna del Tri, los asiáticos tampoco encontraron la fórmula para hacer daño. La única ocasión clara llegó con un pase filtrado de Son Heung-min para Seol Young-woo, cuyo disparo salió desviado por un costado de la portería defendida por Raúl Rangel.

El cambio de ánimo llegó al inicio de la segunda mitad. Como ocurrió frente a Sudáfrica, un error de comunicación entre el portero rival y su defensa le abrió la puerta del gol a México. Esta vez, a Kim Seung-gyu se le escapó el balón de las manos tras chocar con el central Lee Gi-hyuk, y Luis Romo (50') solo tuvo que empujarlo al fondo de la red para marcar su primer gol en una Copa del Mundo y hacer estallar el estadio Guadalajara. Sobre el final, el público ovacionó al Tala Rangel tras una atajada brillante y agónica sobre la línea de gol que evitó el empate surcoreano.

En su primer partido mundialista en “la sede más mexicana”, el Tri mantuvo el invicto y alimentó la ilusión de hacer historia. Los 45 mil 522 aficionados que se dieron cita en el estadio transformaron los abucheos del descanso en festejos al ritmo del Cielito Lindo.

El siguiente sinodal será República Checa en el estadio Ciudad de México, donde los dirigidos por Javier Aguirre buscarán ganar, por primera vez en su historia, los tres partidos de la fase de grupos y cerrar una primera ronda histórica.

SV