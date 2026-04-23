El Torneo Clausura 2026 concluye su fase regular y este viernes 23 de abril el Estadio Cuauhtémoc será la sede del duelo entre Puebla y Querétaro, un partido que marca la despedida de ambas instituciones en el presente semestre. Al llegar a esta última fecha, los dos equipos se encuentran matemáticamente eliminados de la competencia, por lo que su único objetivo es cerrar la campaña sumando unidades para mejorar sus números en la tabla de cocientes.

¿Cómo llegan Puebla y Querétaro a la Jornada 17?

En este certamen de la Liga MX, el equipo del Puebla ha tenido complicaciones, mismas que lo mantienen en la parte baja de la clasificación general con apenas 13 puntos. En su más reciente aparición, La Franja sufrió un descalabro de 2-1 en su visita a los Rayados de Monterrey, lo que significó su tercera derrota consecutiva. Con la intención de agradecer el respaldo de sus seguidores a lo largo de la temporada, la directiva camotera implementó promociones especiales en taquilla, incluyendo un acceso al dos por uno y dinámicas de reciclaje con motivo del Día del Niño para el ingreso al inmueble.

X / @ClubPueblaMX

Del otro lado, los Gallos Blancos de Querétaro aterrizan en la Angelópolis con 17 unidades en su registro. Aunque el equipo queretano mostró destellos de buen futbol en semanas recientes, logrando victorias destacadas ante Toluca y Necaxa, los empates consecutivos frente a Cruz Azul y Mazatlán terminaron por frenar su ascenso y los dejaron sin posibilidades de acceder a la zona de clasificación. Ahora, los visitantes buscarán una victoria para despedirse del torneo con un resultado positivo.

Dónde ver EN VIVO el partido Puebla vs Querétaro de la J17 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir las acciones de este compromiso correspondiente a la Jornada 17, el encuentro contará con diversas opciones de transmisión tanto en televisión abierta como en plataformas de paga.

Fecha y hora: Viernes 24 de abril, 21:00 horas

Viernes 24 de abril, 21:00 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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