El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está llegando a su fin. Tras disputarse la Jornada 16 (J16) a mitad de semana, la Tabla General ha sufrido movimientos que definen el rumbo de los equipos hacia la Liguilla.

Los aficionados de todo el país se preguntan cómo quedarían los enfrentamientos si la fase regular terminara en este preciso momento. Para este ejercicio, consideraremos el formato tradicional de clasificación directa para los ocho mejores, omitiendo el formato de repechaje o Play-In que ya no se utilizará en este certamen.

Y para comenzar, cabe destacar el paso arrollador del Guadalajara. Las Chivas se mantienen en la cima de la clasificación, asegurando cerrar en el Estadio AKRON cualquier eliminatoria de Cuartos de Final.

¿Cómo se jugaría la Liguilla si el Clausura 2026 terminara HOY 23 de abril?

Si el campeonato concluyera hoy después del cierre de la J16, los cruces de Cuartos de Final nos regalarían series emocionantes. El sistema de competencia enfrenta al primer lugar contra el octavo, al segundo contra el séptimo, al tercero contra el sexto y al cuarto contra el quinto.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, los ocho clasificados directos a la Fiesta Grande serían: Chivas (35 puntos), Pumas (33 puntos), Pachuca (31 puntos), Cruz Azul (30 puntos), Toluca (27 puntos), América (25 puntos), Atlas (23 puntos) y Tigres (22 puntos).

Con estas posiciones confirmadas al momento, los partidos de Cuartos de Final serían los siguientes:

Chivas (1) vs Tigres (8): Una revancha directa de la final del Clausura 2023. El Rebaño Sagrado buscaría imponer su jerarquía como superlíder ante unos felinos que entran de último minuto a la zona de clasificación por diferencia de goles.

Una revancha directa de la final del Clausura 2023. El Rebaño Sagrado buscaría imponer su jerarquía como superlíder ante unos felinos que entran de último minuto a la zona de clasificación por diferencia de goles. Pumas (2) vs Atlas (7): Los universitarios han tenido un cierre espectacular bajo su dinámica ofensiva y se medirían a los Rojinegros del Atlas, garantizando un duelo táctico muy interesante entre la capital y Jalisco.

Los universitarios han tenido un cierre espectacular bajo su dinámica ofensiva y se medirían a los Rojinegros del Atlas, garantizando un duelo táctico muy interesante entre la capital y Jalisco. Pachuca (3) vs América (6): El choque más atractivo de esta fase. Los Tuzos se medirían con las Águilas del América, reviviendo un clásico del futbol mexicano que siempre promete goles.

El choque más atractivo de esta fase. Los Tuzos se medirían con las Águilas del América, reviviendo un clásico del futbol mexicano que siempre promete goles. Cruz Azul (4) vs Toluca (5): La Máquina Celeste tendría la ligera ventaja de cerrar la serie en casa ante unos Diablos Rojos que siempre son un rival incómodo y peligroso en la etapa de eliminación directa; además, ostentan el honor de ser el bicampeón del futbol mexicano actualmente.

Para entender la recta final del Clausura 2026

Para que no pierdas detalle de lo que ocurre en el futbol mexicano, aquí te dejamos una lista con datos sobre el cierre del torneo:

El líder indiscutible: Chivas rompió su récord histórico de puntos en torneos cortos al llegar a 35 unidades tras empatar sin goles con Necaxa.

Chivas rompió su récord histórico de puntos en torneos cortos al llegar a 35 unidades tras empatar sin goles con Necaxa. La pelea por la cima: Pumas está a solo dos puntos del liderato. Si el Guadalajara tropieza en la última fecha ante Tijuana, los de la UNAM podrían robarles el primer lugar con algunas combinaciones.

Pumas está a solo dos puntos del liderato. Si el Guadalajara tropieza en la última fecha ante Tijuana, los de la UNAM podrían robarles el primer lugar con algunas combinaciones. Los eliminados: Equipos de gran nómina como Monterrey, además de Atlético de San Luis y Santos Laguna, ya no tienen posibilidades matemáticas de entrar a la pelea por el título.

Equipos de gran nómina como Monterrey, además de Atlético de San Luis y Santos Laguna, ya no tienen posibilidades matemáticas de entrar a la pelea por el título. El factor desempate: Es vital recordar que, en caso de igualdad en el marcador global durante los Cuartos de Final, avanzará el equipo mejor posicionado en la Tabla General.

Sobre la J17, la última de la fase regular del Clausura 2026

La Jornada 17 será absolutamente decisiva para todos los involucrados. Aunque los ocho equipos mencionados ya tienen casi asegurado su boleto a la fase final, el orden en la tabla puede cambiar drásticamente este fin de semana. Esto definirá quiénes tendrán la ventaja deportiva de cerrar sus series como locales frente a su afición, pero sobre todo, la pelea por los últimos tres cupos podría tener un final diferente.

El Club América, por ejemplo, podría escalar posiciones si logra vencer al Atlas en su último compromiso regular; Atlas corre riesgo de ser eliminado, mientras que León y Xolos de Tijuana tienen posibilidades, aunque mínimas. Por su parte, Cruz Azul buscará salir de su racha de empates para asegurar el cuarto puesto y no ser superado por el Toluca.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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