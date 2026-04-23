El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está llegando a su fin. Tras disputarse la Jornada 16 (J16) a mitad de semana, la Tabla General ha sufrido movimientos que definen el rumbo de los equipos hacia la Liguilla.Los aficionados de todo el país se preguntan cómo quedarían los enfrentamientos si la fase regular terminara en este preciso momento. Para este ejercicio, consideraremos el formato tradicional de clasificación directa para los ocho mejores, omitiendo el formato de repechaje o Play-In que ya no se utilizará en este certamen.Y para comenzar, cabe destacar el paso arrollador del Guadalajara. Las Chivas se mantienen en la cima de la clasificación, asegurando cerrar en el Estadio AKRON cualquier eliminatoria de Cuartos de Final.Si el campeonato concluyera hoy después del cierre de la J16, los cruces de Cuartos de Final nos regalarían series emocionantes. El sistema de competencia enfrenta al primer lugar contra el octavo, al segundo contra el séptimo, al tercero contra el sexto y al cuarto contra el quinto.De acuerdo con las estadísticas oficiales, los ocho clasificados directos a la Fiesta Grande serían: Chivas (35 puntos), Pumas (33 puntos), Pachuca (31 puntos), Cruz Azul (30 puntos), Toluca (27 puntos), América (25 puntos), Atlas (23 puntos) y Tigres (22 puntos).Con estas posiciones confirmadas al momento, los partidos de Cuartos de Final serían los siguientes:Para que no pierdas detalle de lo que ocurre en el futbol mexicano, aquí te dejamos una lista con datos sobre el cierre del torneo:La Jornada 17 será absolutamente decisiva para todos los involucrados. Aunque los ocho equipos mencionados ya tienen casi asegurado su boleto a la fase final, el orden en la tabla puede cambiar drásticamente este fin de semana. Esto definirá quiénes tendrán la ventaja deportiva de cerrar sus series como locales frente a su afición, pero sobre todo, la pelea por los últimos tres cupos podría tener un final diferente.El Club América, por ejemplo, podría escalar posiciones si logra vencer al Atlas en su último compromiso regular; Atlas corre riesgo de ser eliminado, mientras que León y Xolos de Tijuana tienen posibilidades, aunque mínimas. Por su parte, Cruz Azul buscará salir de su racha de empates para asegurar el cuarto puesto y no ser superado por el Toluca.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF