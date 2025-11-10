¿Qué partidos transmitirá TV Azteca para el Mundial 2026?

Tras meses de especulación, TV Azteca confirmó oficialmente que transmitirá el Mundial de Futbol 2026 y que su icónica dupla, Christian Martinoli y Luis García, liderará la cobertura del torneo.

Durante un evento celebrado en las instalaciones de la televisora, se reveló que Azteca Deportes ofrecerá 32 partidos en vivo y de forma gratuita, incluidos todos los encuentros de la Selección Mexicana, la Final y algunos duelos de eliminación directa. En total, la cifra representa casi una tercera parte de los 104 juegos que se disputarán en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

“Muchas voces decían que no estaríamos, pero aquí seguimos. En 2026 viviremos nuestro octavo Mundial juntos”, comentó Martinoli, acompañado por García y otros comentaristas como Jorge Campos.

La televisora también anunció a sus analistas invitados, entre ellos los exfutbolistas Iker Casillas, Jorge Valdano, David Medrano, Inés Sainz y Carlos Guerrero, quienes aportarán su experiencia en la cobertura más amplia que ha preparado la cadena.

Con esta confirmación, TV Azteca prolonga una tradición de más de tres décadas transmitiendo Copas del Mundo —ocho en total bajo su nombre actual— y se prepara para ofrecer una cobertura sin precedentes en 2026.

SV