¿Cuánto tiempo podría ser inhabilitado Carrasquilla tras lesión de Kevin Mier?

Lo que Cruz Azul más temía se confirmó: el arquero colombiano Kevin Mier no podrá jugar la Liguilla del Apertura 2025 ni la Copa Interamericana que se disputará en Qatar, tras sufrir una fractura de tibia provocada por una dura entrada del jugador de Pumas, Adalberto Carrasquilla.

Después de la resonancia magnética que se le practicó al guardameta, los resultados arrojaron la grave lesión. Aunque todavía se desconoce el tiempo exacto de recuperación, se sabe que Mier no volverá a las canchas en lo que resta del año.

En las próximas horas, La Máquina emitirá el parte médico oficial y también se espera que anuncie la solicitud de inhabilitación del mediocampista panameño de Pumas, conforme al reglamento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Cruz Azul apelará al reglamento

El reglamento de sanciones de la FMF permite a los clubes pedir la inhabilitación de un jugador rival cuando una acción antideportiva provoca una lesión grave. En este caso, la Comisión Disciplinaria deberá analizar la jugada y determinar si procede la sanción, independientemente del criterio del árbitro durante el partido.

En caso de que proceda la sanción, el jugador panameño podría ser inhabilitado por el mismo tiempo que estará sin actividad Mier, que serían entre 3 y 6 meses.

El silbante Fernando Hernández solo mostró tarjeta amarilla a Carrasquilla en la acción que lesionó a Mier, lo que generó molestia entre los jugadores y cuerpo técnico de Cruz Azul.

Gudiño toma la estafeta

Ante la baja del portero titular, el técnico Nicolás Larcamón confiará en Andrés Gudiño para defender el arco celeste en el tramo más importante del torneo. El guardameta mexicano ha disputado dos partidos en el Apertura 2025, el último de ellos cuando Mier fue enviado a la banca.

Además de la Liguilla, Gudiño tendrá la responsabilidad de representar al club en la Copa Interamericana, donde Cruz Azul enfrentará al campeón de la Copa Libertadores, en una de las vitrinas internacionales más relevantes para el conjunto cementero.

Con información del Universal

MF