La Liga MX dio a conocer este lunes 10 de noviembre los horarios de los partidos correspondientes a la primera ronda del Play-In del Apertura 2025, en la que Xolos, Juárez, Pachuca y Pumas se jugarán los dos últimos boletos disponibles para los Cuartos de Final de la competencia.

Tras concluir la fase regular, estos cuatro equipos se ubicaron en las posiciones que los obligan a disputar esta instancia, la cual definirá quiénes se unirán a Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas, los clubes ya clasificados de manera directa a la Liguilla.

Las acciones se desarrollarán el jueves 20 de noviembre, cuando Pachuca reciba a Pumas en el Estadio Hidalgo a las 19:00 horas. Será un duelo de alto voltaje entre dos planteles acostumbrados a pelear en instancias finales, donde el margen de error será mínimo.

Más tarde, a las 21:00 horas, Xolos buscará aprovechar su localía en el Estadio Caliente ante Juárez, cuadro dirigido por Martín Varini, en un enfrentamiento que promete intensidad y dramatismo hasta el último minuto.

El ganador del duelo entre los dos cuadros fronterizos tendrá la dicha de meterse entre los ocho mejores del certamen y será rival de Tigres. Mientras que, el perdedor tendrá una segunda oportunidad y jugará contra el vencedor del partido entre los Tuzos y capitalinos.

Cabe recordar que esta semana no habrá actividad en la Liga MX debido a la fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana sostendrá dos partidos amistosos: primero ante Uruguay, el sábado 15, y posteriormente frente a Paraguay, el martes 18 de noviembre.

Una vez concluidos esos compromisos internacionales, la atención regresará al ámbito local con el Play-In que definirá a los últimos invitados a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Jueves 20 de noviembre

Pachuca vs Pumas

Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas

Xolos vs Juárez

Sede: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California, 21:00 horas

X / @LigaBBVAMX

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Acusan a jugadores de Guardians de aceptar sobornos para manipular pitcheos

OF