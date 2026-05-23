Pumas y Cruz Azul se juegan la gloria en Ciudad Universitaria

Después de 90 minutos sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes, la definición del Clausura 2026 llegará al escenario donde las noches grandes suelen sentirse distintas: el Estadio Olímpico Universitario. Entre el eco del “Goya” y una intensa rivalidad, Pumas y Cruz Azul disputarán el campeonato en una Final que enfrenta a dos proyectos reconstruidos desde lugares completamente opuestos .

Para los universitarios, el regreso a una final representa mucho más que la posibilidad de levantar un trofeo. Seis años después, Pumas vuelve a encontrarse con su gente en el momento más importante del torneo, impulsado por una identidad que parecía diluida y que Efraín Juárez logró recuperar desde su llegada al banquillo. El equipo volvió a competir con intensidad, a reconocerse en la garra y a convertir Ciudad Universitaria en una fortaleza emocional.

El Olímpico Universitario no recibirá una final cualquiera. Sus tribunas guardan recuerdos imborrables, especialmente aquella noche de 2011 en la que Pumas conquistó su último campeonato de liga frente a Monarcas Morelia. Ahora, el club intentará escribir una nueva página dorada en el mismo lugar donde construyó parte de su historia.

Enfrente aparecerá un Cruz Azul acostumbrado a vivir entre la presión y la exigencia. Cuando el torneo parecía escaparse, la directiva apostó por Joel Huiqui como técnico interino y el equipo encontró estabilidad en medio de la incertidumbre. La Máquina se abrió paso hasta una final inesperada y ahora buscará transformar ese cierre turbulento en la conquista de la décima estrella.

La serie también tiene un ingrediente simbólico. Cruz Azul volverá al Olímpico Universitario, estadio que recientemente fue su casa, aunque ahora lo hará rodeado por una mayoría auriazul que intentará convertir cada minuto en una prueba de resistencia para el visitante.

La final marcará apenas el tercer enfrentamiento por el título entre ambos clubes, pero el contexto le da un significado especial. En la última noche de la Liga MX antes del Mundial de 2026, dos instituciones históricas pondrán en juego mucho más que un campeonato : orgullo, identidad y la oportunidad de volver a ocupar un lugar eterno en la memoria de su afición.

SV