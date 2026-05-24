Tras ganar los dos primeros partidos en el Madison Square Garden, los Knicks de Nueva York asaltaron el campo de los Cavaliers de Cleveland para ganar por 121-108 y tomaron ventaja de 3-0 en las finales del Este, lo que les deja a una sola victoria de sus primeras Finales de NBA desde 1999.

Los Knicks tienen todo a favor. Llevan diez victorias al hilo en esta postemporada y una diferencia de puntos a favor de 234. Acabaron su partido en la Rocket Arena de Cleveland entre cánticos de “MVP” para Jalen Brunson, protagonista en una nueva exhibición grupal con 30 puntos (11 de 15 en tiros de campo).

De los doce equipos que consiguieron ganar nueve partidos consecutivos o más de playoffs, nueve acabaron conquistando el anillo.

Los Cavs no supieron aguantar el ritmo de los Knicks después de la traumática derrota sufrida en el Madison Square Garden en el primer partido, cuando desperdiciaron 22 puntos de ventaja en el cuarto período.

Ese golpe psicológico les pasó factura. Fueron superados con autoridad en el segundo encuentro y nunca estuvieron arriba en el marcador este sábado en casa.

Brunson contó con el apoyo de Mikal Bridges (22 puntos), OG Anunoby (21), del dominicano Karl Anthony Towns (13 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias), Josh Hart (12 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 4 robos) y Landry Shamet (14 puntos saliendo del banquillo).

Los Cavs están al borde de la eliminación. No les bastó tirar con un 50% de acierto, impulsados por 24 puntos de Evan Mobley, 23 de Donovan Mitchell y 19 de James Harden.

Por su parte, los Knicks podrán cerrar la serie mañana, de nuevo en Cleveland, en el que sería su segundo 4-0 seguido en estos playoffs, tras el que endosaron a los 76ers de Filadelfia en la ronda anterior.