La transición en Atlas continúa rodeada de discreción. Aunque cada vez falta menos para que se concrete oficialmente el cambio de propietarios, al interior del club rojinegro todavía existen dudas sobre el rumbo deportivo que tomará la institución de cara al Apertura 2026 .

Mientras Grupo PRODI se prepara para asumir el control total del equipo, la directiva actual sigue al frente de las operaciones y del proceso de entrega. El presidente de Atlas, Aníbal Fajer, aseguró que la transición avanza de manera gradual y bajo una estructura organizada.

“Como se ha comunicado, el 30 de junio será la entrega definitiva, pero, por supuesto, no es un tema de que un día se corta todo, sino que ha ido caminando día a día en un proceso de transición. Lo que podemos transmitir a la afición es que, al igual que el proceso de venta, se trata de un proceso institucional ordenado, con comités muy bien estructurados para tomar las mejores decisiones en torno al equipo”, señaló.

Uno de los principales temas que mantiene expectante a la afición es la continuidad de Diego Cocca. Sobre la posible renovación del estratega argentino, Fajer dejó abierta la puerta y aseguró que las conversaciones siguen en marcha.

“Siempre hay diálogo y, en el diálogo, no hay un solo lado. Por lo menos, tiene que haber dos partes hablando y creo que existe voluntad de todos para seguir construyendo un Atlas competitivo, y eso es algo muy importante como base de esa negociación”, agregó.

¿Qué refuerzos podrían llegar?

El panorama de refuerzos en Atlas dependerá, en gran medida, de quién encabece el proyecto deportivo para el Apertura 2026 , así como de la decisión final sobre el entrenador que permanecerá al frente del equipo.

En caso de que Diego Cocca continúe en el banquillo rojinegro, algunos jugadores extranjeros apuntan a convertirse en las principales bajas del plantel. Nombres como Robert Pier, Gustavo del Prete y Mateo García perderían fuerza dentro del proyecto, luego de no haber sido considerados regularmente por el técnico en su más reciente etapa con el club.

La salida de estos futbolistas abriría plazas de extranjero y permitiría a Atlas buscar incorporaciones en posiciones clave, principalmente en ofensiva y generación de juego, áreas que el equipo busca fortalecer de cara al próximo torneo.

Renovarán el césped del Estadio Jalisco durante la Copa del Mundo

Además del tema deportivo, el club también aprovechará el receso entre torneos para modernizar la cancha del Estadio Jalisco . La directiva confirmó que el césped será removido por completo para instalar una superficie renovada, con mejores condiciones de drenaje y nivelación.

“Estará listo para el arranque del torneo; falta mucho tiempo. Hemos platicado con la Liga MX para poder tener los partidos en el momento adecuado y que la cancha esté renovada. Sí habrá trabajos. Todavía tuvimos la final de ida de nuestra Sub-19 femenil y fue el último partido que se disputó en esa cancha, que será levantada en su totalidad. Se hará una cancha mucho más moderna, con arena sílica, buenos drenes y buena nivelación, lo que permitirá tener un mucho mejor terreno de juego. Debe estar lista para el primer partido como local que le toque a Atlas en el Apertura 2026”, reveló.

SV