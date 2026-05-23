Chivas lamenta la muerte de Javier de la Torre Menchaca

El Club Deportivo Guadalajara informó este sábado el fallecimiento de Javier de la Torre Menchaca, hijo del histórico exdirector técnico rojiblanco, Javier de la Torre, e integrante de una de las familias con mayor vínculo en la historia de la institución.A través de un mensaje difundido en redes sociales, el conjunto tapatío expresó sus condolencias a familiares y seres cercanos, especialmente a Eduardo “Yayo” de la Torre, exjugador, exentrenador y referente de Chivas, hermano del fallecido.Javier de la Torre, padre de Javier y Eduardo, es considerado una de las figuras más representativas del club rojiblanco. Como entrenador, encabezó la época del “Campeonísimo”, etapa en la que Chivas conquistó múltiples títulos de Liga y consolidó una de las generaciones más recordadas del futbol mexicano.Por su parte, Eduardo “Yayo” de la Torre también dejó huella en la institución como delantero y posteriormente como director técnico. Fue parte del plantel campeón de la temporada 1986-87 y más adelante ocupó distintos cargos dentro del futbol mexicano. En breve más información.SV