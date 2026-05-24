Este domingo 24 de mayo de 2026 la actividad futbolística continúa con una jornada cargada de encuentros en distintas partes del mundo. Las principales ligas europeas, el futbol mexicano, torneos sudamericanos y competencias femeninas ofrecerán partidos destacados para seguir EN VIVO durante todo el día.La agenda de este domingo incluye la Final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, además de actividad en la Premier League, Serie A Italiana, MLS, Primera División Argentina y otras competencias internacionales. Consulta aquí el calendario completo de partidos de hoy domingo, con horarios y canales de transmisión.Google cuenta con una función llamada Fuentes Preferidas. Con esta herramienta, los usuarios recuperan la posibilidad de decidir qué contenidos desean ver primero. Esta configuración permite seleccionar de manera directa qué medios de comunicación aparecerán en primer lugar dentro de la sección de "Noticias destacadas" y también en el feed diario de Google Discover.Al seleccionar a EL INFORMADOR como medio principal dentro de la sección de Deportes, los lectores garantizan que el periodismo local, respaldado por más de cien años de trayectoria y rigor informativo, permanezca visible y disponible a solo un clic desde cualquier dispositivo.Configurar esta preferencia es un proceso sencillo que puedes realizar desde cualquier celular, tableta o computadora. Sigue estas instrucciones para lograrlo:Ingresa al buscador de Google desde tu navegador web favorito o abre la aplicación oficial en tu móvil.Con esta acción rápida y sencilla, le indicas al motor de búsqueda que nuestro contenido periodístico es tu prioridad informativa diaria.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF