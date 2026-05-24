Este domingo 24 de mayo de 2026 la actividad futbolística continúa con una jornada cargada de encuentros en distintas partes del mundo. Las principales ligas europeas, el futbol mexicano, torneos sudamericanos y competencias femeninas ofrecerán partidos destacados para seguir EN VIVO durante todo el día.

La agenda de este domingo incluye la Final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, además de actividad en la Premier League, Serie A Italiana, MLS, Primera División Argentina y otras competencias internacionales. Consulta aquí el calendario completo de partidos de hoy domingo, con horarios y canales de transmisión.

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Final

Pumas vs Cruz Azul | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes Network, Layvtime YouTube, Azteca 7

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - La Liga EA Sports EN VIVO

Villarreal vs Atlético de Madrid | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Manchester City vs Aston Villa | 09:00 | FOX One, FOX

Tottenham vs Everton | 09:00 | HBO MAX, TNT

West Ham vs Leeds Utd | 09:00 | FOX One, FOX+

Sunderland vs Chelsea | 09:00 | HBO MAX

Liverpool vs Brentford | 09:00 | FOX One

Fulham vs Newcastle | 09:00 | FOX One

Brighton vs Manchester Utd. | 09:00 | HBO MAX

Nottingham Forest vs Bournemouth | 09:00 | HBO MAX

Burnley vs Wolverhampton | 09:00 | HBO MAX

Crystal Palace vs Arsenal | 09:00 | FOX, FOX One

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

Parma vs Sassuolo | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN

Napoli vs Udinese | 10:00 | Disney+ Premium

AC Milan vs Cagliari | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 3

Torino vs Juventus | 12:45 | Disney+ Premium

Hellas Verona vs AS Roma | 12:45 | Disney+ Premium

US Lecce vs Genoa | 12:45 | Disney+ Premium

US Cremonese vs Como 1907 | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Albacete vs Real Sociedad B | 08:15 | SKY Sports

FC Andorra vs AD Ceuta | 08:15 | SKY Sports

Real Valladolid vs Deportivo | 10:30 | SKY Sports

Eibar vs Córdoba | 10:30 | SKY Sports

Málaga vs Racing Santander | 10:30 | SKY Sports

Sporting Gijón vs UD Almería | 10:30 | SKY Sports

Huesca vs CD Castellón | 10:30 | SKY Sports

UD Las Palmas vs Real Zaragoza | 10:30 | SKY Sports

Mirandés vs Granada CF | 10:30 | SKY Sports

Cádiz CF vs Leganés | 10:30 | SKY Sports

Cultural Leonesa vs Burgos CF | 10:30 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

Columbus Crew vs Atlanta United | 15:00 | Apple TV

Inter Miami CF vs Philadelphia Union | 17:00 | Apple TV

Los Angeles FC vs Seattle Sounders | 19:00 | Apple TV

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Torneo Apertura

River Plate vs Belgrano | 12:30 | Fanatiz, Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Cruzeiro vs Chapecoense | 13:00 | Fanatiz

Remo vs Paranaense | 13:00 | Fanatiz

Corinthians vs Atlético Mineiro | 15:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network

Vasco da Gama vs RB Bragantino | 17:30 | Fanatiz

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