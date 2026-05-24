Domingo, 24 de Mayo 2026

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Futbol hoy 24 de mayo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Revisa la agenda completa de partidos para hoy domingo, con horarios y canales para ver la Final de Liga MX, además de Premier League, Serie A, MLS y más torneos internacionales

Por: Oralia López

Pumas vs Cruz Azul por el título de Liga MX; Manchester City, Arsenal, Liverpool, Juventus e Inter Miami encabezan los partidos más atractivos de este cierre de fin de semana. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Pumas vs Cruz Azul por el título de Liga MX; Manchester City, Arsenal, Liverpool, Juventus e Inter Miami encabezan los partidos más atractivos de este cierre de fin de semana. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Este domingo 24 de mayo de 2026 la actividad futbolística continúa con una jornada cargada de encuentros en distintas partes del mundo. Las principales ligas europeas, el futbol mexicano, torneos sudamericanos y competencias femeninas ofrecerán partidos destacados para seguir EN VIVO durante todo el día.

La agenda de este domingo incluye la Final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, además de actividad en la Premier League, Serie A Italiana, MLS, Primera División Argentina y otras competencias internacionales. Consulta aquí el calendario completo de partidos de hoy domingo, con horarios y canales de transmisión.

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Final

  • Pumas vs Cruz Azul | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes Network, Layvtime YouTube, Azteca 7

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - La Liga EA Sports EN VIVO

  • Villarreal vs Atlético de Madrid | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Manchester City vs Aston Villa | 09:00 | FOX One, FOX
  • Tottenham vs Everton | 09:00 | HBO MAX, TNT
  • West Ham vs Leeds Utd | 09:00 | FOX One, FOX+
  • Sunderland vs Chelsea | 09:00 | HBO MAX
  • Liverpool vs Brentford | 09:00 | FOX One
  • Fulham vs Newcastle | 09:00 | FOX One
  • Brighton vs Manchester Utd. | 09:00 | HBO MAX
  • Nottingham Forest vs Bournemouth | 09:00 | HBO MAX
  • Burnley vs Wolverhampton | 09:00 | HBO MAX
  • Crystal Palace vs Arsenal | 09:00 | FOX, FOX One

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

  • Parma vs Sassuolo | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN
  • Napoli vs Udinese | 10:00 | Disney+ Premium
  • AC Milan vs Cagliari | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 3
  • Torino vs Juventus | 12:45 | Disney+ Premium
  • Hellas Verona vs AS Roma | 12:45 | Disney+ Premium
  • US Lecce vs Genoa | 12:45 | Disney+ Premium
  • US Cremonese vs Como 1907 | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

  • Albacete vs Real Sociedad B | 08:15 | SKY Sports
  • FC Andorra vs AD Ceuta | 08:15 | SKY Sports
  • Real Valladolid vs Deportivo | 10:30 | SKY Sports
  • Eibar vs Córdoba | 10:30 | SKY Sports
  • Málaga vs Racing Santander | 10:30 | SKY Sports
  • Sporting Gijón vs UD Almería | 10:30 | SKY Sports
  • Huesca vs CD Castellón | 10:30 | SKY Sports
  • UD Las Palmas vs Real Zaragoza | 10:30 | SKY Sports
  • Mirandés vs Granada CF | 10:30 | SKY Sports
  • Cádiz CF vs Leganés | 10:30 | SKY Sports
  • Cultural Leonesa vs Burgos CF | 10:30 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

  • Columbus Crew vs Atlanta United | 15:00 | Apple TV
  • Inter Miami CF vs Philadelphia Union | 17:00 | Apple TV
  • Los Angeles FC vs Seattle Sounders | 19:00 | Apple TV

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Torneo Apertura

  • River Plate vs Belgrano | 12:30 | Fanatiz, Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 24 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

  • Cruzeiro vs Chapecoense | 13:00 | Fanatiz
  • Remo vs Paranaense | 13:00 | Fanatiz
  • Corinthians vs Atlético Mineiro | 15:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network
  • Vasco da Gama vs RB Bragantino | 17:30 | Fanatiz

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