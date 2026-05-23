América Femenil conquista la Concacaf W Champions Cup

América Femenil se proclamó campeón de la Concacaf W Champions Cup 2026 tras derrotar 5-3 al Washington Spirit de la NWSL en la final disputada en el Estadio Hidalgo, en Pachuca . El equipo dirigido por Ángel Villacampa consiguió así su primer título internacional y sumó un nuevo campeonato días después de ganar el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

El encuentro comenzó con posesión para el conjunto estadounidense, aunque América abrió el marcador al minuto 22. Scarlett Camberos desbordó por la izquierda y asistió a Aylin Aviléz, quien definió dentro del área para el 1-0. Cinco minutos después, la brasileña Geyse amplió la ventaja tras ingresar al área y vencer a Sandy MacIver con un disparo al primer poste.

Washington Spirit reaccionó antes del descanso con un gol de Sofia Cantore al minuto 30. Ya en la segunda mitad, Rosemonde Kouassi marcó al 46’ y al 59’ para darle la vuelta al marcador y colocar el 3-2 para el club estadounidense.

América respondió al minuto 62 luego de una presión de Geyse sobre la guardameta MacIver, quien intentó despejar el balón y terminó enviándolo contra la atacante brasileña para el empate 3-3. El conjunto azulcrema recuperó la ventaja al 79’, cuando Irene Guerrero, quien había ingresado de cambio, definió dentro del área tras una asistencia de Camberos.

En tiempo agregado, Scarlett Camberos cerró la cuenta con el quinto gol después de una jugada encabezada nuevamente por Geyse. La atacante mexicana terminó el partido con tres asistencias y una anotación.

El torneo representó la segunda edición de la Concacaf W Champions Cup. América llegó a la final después de eliminar al Gotham FC en semifinales, mientras que Washington Spirit avanzó tras vencer a Pachuca .

SV