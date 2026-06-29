Pumas hace oficial el fichaje de Sebastián Córdova para el Apertura 2026

Con el objetivo de fortalecer su plantel para el Apertura 2026, Pumas hizo oficial la incorporación del mediocampista Sebastián Córdova, quien se convierte en el primer refuerzo del equipo para la nueva campaña de la Liga MX. El futbolista mexicano llega procedente de Toluca y se integrará de inmediato a la pretemporada del conjunto universitario, que busca iniciar una nueva etapa bajo el mando de Esteban Solari.

El anuncio representa una de las primeras señales del nuevo proyecto deportivo de Universidad Nacional, luego de semanas marcadas por cambios en la dirección técnica y la planeación del plantel para el próximo semestre.

Pumas suma experiencia en el mediocampo

La llegada de Córdova responde a la intención del club de reforzar una zona clave del campo con un jugador que cuenta con experiencia en equipos protagonistas del futbol mexicano y que, pese a no consolidarse durante su paso por Toluca, mantiene cualidades que pueden aportar al funcionamiento del equipo.

Antes de su etapa con Toluca, Córdova vivió algunos de los momentos más exitosos de su carrera con Tigres , donde conquistó títulos y mostró el nivel que lo llevó a ser considerado uno de los mediocampistas mexicanos con mayor proyección.

Una alternativa tras la salida de Jordan Carrillo

La incorporación de Córdova también surge como una respuesta a la baja de Jordan Carrillo, quien tuvo actuaciones determinantes durante la fase final del Clausura 2026 y dejó un espacio importante en el esquema universitario.

Aunque ambos jugadores tienen características distintas, la directiva considera que el nuevo refuerzo puede asumir un papel relevante dentro del ataque auriazul y convertirse en una pieza importante durante el torneo.

�� El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas.



El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; además, ha representado a México… pic.twitter.com/tyQk3Wb64b— PUMAS (@PumasMX) June 30, 2026

SV