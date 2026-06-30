Francia inicia este martes 30 de junio su camino en las rondas de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un duelo ante Suecia por los 16avos de Final, en busca de mantener el nivel que la convirtió en una de las selecciones más sólidas de la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps intentará dar un nuevo paso hacia el título después de superar con autoridad la primera fase. Aquí te compartimos el horario del partido, dónde verlo en vivo y los detalles más importantes de este compromiso mundialista.

¿Cómo llegan Francia y Suecia?

Francia superó la primera fase con un saldo de diez goles a favor y solo dos en contra. Ocho de esas anotaciones fueron obra de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. El conjunto galo lidera las estadísticas del torneo como la selección con más goles marcados y más asistencias, empatada en ambos rubros con Alemania y Países Bajos. Para este compromiso, el técnico Didier Deschamps regresa a la concentración tras ausentarse por el fallecimiento de su madre. El estratega podría reincorporar a William Saliba en la defensa central junto a Dayot Upamecano, además de darle la titularidad a Lucas Digne en el lateral izquierdo tras las dudas dejadas por Théo Hernández. En el mediocampo, Deschamps rota entre Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Manu Koné. En el ataque, Marcus Thuram es la única baja probable por dolores en el gemelo.

Por su parte, Suecia avanzó a esta instancia como uno de los ocho mejores terceros lugares, proveniente del Grupo F. El conjunto escandinavo, que regresa a una Copa del Mundo tras perderse la edición de Qatar 2022, registró resultados contrastantes: una victoria por 5-1 sobre Túnez, una derrota por el mismo marcador ante Países Bajos y un empate 1-1 frente a Japón. El equipo dirigido por Graham Potter enfrenta la baja definitiva del defensa central Isak Hien por una lesión en los isquiotibiales. Ante el poderío ofensivo francés, el estratega podría modificar su esquema táctico para alinear a tres centrales y poblar el mediocampo. En la previa del partido, el delantero Alexander Isak reconoció que asumen el rol de "menos favoritos", pero enfatizó la necesidad de creer en sus propias posibilidades frente al clima de pesimismo en su país.

Dónde ver EN VIVO el partido Francia vs Suecia - 16avos de Final del Mundial 2026

Francia y Suecia chocarán este martes 30 de junio en un partido que otorgará al ganador el boleto a los Octavos de Final. El encuentro comenzará a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de la plataforma oficial de transmisión por streaming disponible en México, y no habrá transmisión en televisión abierta.

Fecha y hora: Martes 30 de junio de 2026, 15:00 horas (tiempo del centro de México)

Martes 30 de junio de 2026, 15:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos

Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Alineaciones probables:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot (o Manu Koné); Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (o Bradley Barcola) y Kylian Mbappé.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot (o Manu Koné); Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (o Bradley Barcola) y Kylian Mbappé. Suecia: Kristoffer Nordfeldt (o Jacob Widell Zetterström); Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Lucas Bergvall, Gabriel Gudmundsson; Elliot Stroud (o Jesper Karlström), Yasin Ayari, Anthony Elanga (o Benjamin Nygren); Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

***Con información de EFE

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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