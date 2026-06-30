Este martes 30 de junio, México y Ecuador chocarán en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que definirá al equipo que avanzará a los octavos de final, donde ya espera el vencedor de la serie entre Inglaterra y Senegal.

El Tricolor buscará mantener su invicto histórico en partidos mundialistas disputados en el Estadio Ciudad de México, mientras que Ecuador intentará igualar su mejor actuación en una Copa del Mundo al clasificar por segunda vez a los octavos de final. En esta nota encontrarás el horario, dónde ver el partido en vivo y los detalles más importantes del encuentro.

¿Cómo llegan México y Ecuador?

La Selección Mexicana se presenta a esta fase tras una ronda de grupos perfecta. Clasificados con una jornada de anticipación, los locales sumaron tres triunfos, anotaron seis goles y mantuvieron su portería en cero. El funcionamiento destaca por la solidez defensiva liderada por Johan Vásquez y Edson Álvarez, el dinamismo en mediocampo con Erik Lira y Álvaro Fidalgo, y la efectividad ofensiva de Julián Quiñones.

En contraste, Ecuador llega tras un camino de recuperación. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece alcanzó la clasificación tras vencer 2-1 a Alemania en la tercera fecha, cuando parecían eliminados. Su principal arma es la verticalidad y velocidad de Gonzalo Plata junto a Enner Valencia. Sin embargo, los datos muestran un déficit en la contundencia: apenas registraron dos goles en la fase de grupos y requieren generar un promedio de 23 oportunidades para concretar una anotación.

El historial oficial favorece a los mexicanos, quienes registran cinco victorias, un empate y una derrota en siete enfrentamientos oficiales. En Copas del Mundo, el único antecedente es el triunfo de México por 2-1 en Corea-Japón 2002.

Dónde ver EN VIVO el partido México vs Ecuador - 16avos de Final del Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México será escenario este martes 30 de junio del duelo entre México y Ecuador por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas y pondrá en juego un lugar en los octavos de final.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo por televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Martes 30 de junio de 2026, 19:00 horas

Martes 30 de junio de 2026, 19:00 horas Estadio: Estadio Ciudad de México, Ciudad de México

Estadio Ciudad de México, Ciudad de México Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Azteca 7

Alineaciones probables:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. Seleccionador: Javier Aguirre.

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. Seleccionador: Javier Aguirre. Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. Seleccionador: Sebastián Beccacece.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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