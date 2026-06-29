Mundial 2026: Marruecos elimina a Países Bajos en penales y pasa a Octavos del Mundial

Marruecos selló su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo tras imponerse en una dramática tanda de penales a Países Bajos, luego de empatar 1-1 en 120 minutos de intensa batalla en Monterrey. Los neerlandeses se adelantaron con un gol de Cody Gakpo en el segundo tiempo, pero Issa Diop igualó de cabeza en el tiempo agregado para enviar el duelo al alargue. En los tiempos extra, Bart Verbruggen mantuvo con vida a los europeos con atajadas decisivas, aunque en la definición desde los once pasos los fallos de Justin Kluivert, Quinten Timber y el penal detenido a Crysencio Summerville fueron determinantes para que Marruecos se quedara con el boleto a la siguiente fase.

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SV