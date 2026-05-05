El París Saint-Germain y el Bayern Múnich protagonizaron el épico 5-4 la semana pasada y ocuparán el centro del escenario este miércoles para el segundo acto de su Semifinal de la Champions League. Por otro lado, Arsenal y el Atlético de Madrid se jugarán todo y sin ventajas por un sitio en este certamen internacional de la UEFA.

Te diremos dónde ver EN VIVO estos duelos que prometen tardes vibrantes, goles y una antesala emocionante al desenlace de este capítulo en Europa .

Los equipos, listos

El partido de Vuelta en Múnich quizás no podrá alcanzar el mismo nivel de dramatismo vivido en París, donde la vocación ofensiva de los equipos desbordó a sus defensas.

Aun así, los técnicos Luis Enrique y Vincent Kompany apuntarán a lo más alto. Kompany dijo en París, cuando le preguntaron cuál era su principal mensaje para los jugadores del Bayern de cara al decisivo partido de vuelta: "Más, mucho más".

Arsenal recibe al Atlético de Madrid el martes con el marcador igualado 1-1 .

Los ganadores de las Semifinales se medirán por el título el 30 de mayo en la Puskas Arena de Budapest .

¿Dónde ver EN VIVO los juegos de Vuelta de Semifinales de la Champions League?

Arsenal vs Atlético de Madrid

Fecha : 5 de mayo

: 5 de mayo Hora : 13:00

: 13:00 Sede : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Transmisión: HBO MAX, TNT, TNT Sports y EL INFORMADOR (Cobertura EN VIVO)

Bayern Múnich vs PSG

Fecha : 6 de mayo

: 6 de mayo Hora : 13:00

: 13:00 Sede : Allianz Arena

: Allianz Arena Transmisión: FOX, FOX One y EL INFORMADOR (Cobertura EN VIVO)

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

¿Será este el momento para el Atleti o para el Arsenal?

El Atlético perdió ante Arsenal 4-0 en un partido de la fase de liga en octubre y sobrevivió a una derrota 3-2 ante Tottenham en el partido de Vuelta de los Octavos de Final, que fácilmente pudo haber sido por una diferencia mayor. El Atlético también comenzó esta campaña de la Liga de Campeones en Inglaterra en septiembre y perdió 3-2 ante Liverpool.

Todo eso suma cinco partidos perdidos por el Atlético en su campaña de 15 encuentros en la Champions hasta ahora, mientras que Arsenal conserva el último registro invicto que queda.

Ninguno de los dos equipos ha sido campeón de Europa . Han pasado 10 años desde que el Atleti jugó la última de sus tres finales, perdiendo ante Real Madrid, y 20 años desde que Arsenal perdió su única final, contra el Barcelona.

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