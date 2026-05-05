Dónde ver EN VIVO Arsenal vs Atlético de Madrid por la semifinal de la Champions League

Tras el empate 1-1 en el juego de ida, hoy el Atlético de Madrid y el Arsenal se vuelven a encontrar para decidir al primer finalista de la Champions League.

La igualada en el primer partido no borra el recuerdo del 4-0 que se llevaron los Colchoneros en la fase de liga de esta edición de la Champions en el Emirates Stadium de Londres, mismo escenario del partido de esta tarde, y se ha reportado que Diego Simeone pidió hospedarse en un hotel distinto para conjurar la mala suerte.

El entrenador rojiblanco, sin embargo, argumentó razones puramente logísticas ante el cuestionamiento directo de la prensa: "Estamos mejor ahora que en octubre. Y el hotel valía más barato. Por eso cambiamos", dijo, lo que provocó risas en la sala donde se realizaba la conferencia.

El Cholo también habló sobre el posible regreso de Julián Álvarez, quien fue fundamental al anotar el gol del empate en la ida, pero no pudo terminar el partido por una lesión que también lo mantuvo fuera en la victoria 2-0 ante Valencia en la liga española el sábado pasado. Actualmente está concentrado con sus compañeros en Londres.

"Julián Álvarez es importante en este partido. Conoce muy bien la liga inglesa, el partido de la semana pasada fue muy bueno y ojalá que pueda responder de la manera que el partido exige", dijo Simeone sobre su compatriota.

Arsenal, que busca alcanzar su primera final de la Liga de Campeones desde 2006, se verá reforzado por la disponibilidad del capitán y volante noruego Martin Ødegaard y del delantero alemán Kai Havertz.

El ganador jugará por el campeonato de la Champions League el 30 de mayo en la Puskás Arena de Budapest contra el vencedor de la llave Bayern Múnich vs. PSG, que se definirá mañana.

Las estadísticas de Google dan un 61 % de probabilidad de victoria para Arsenal, un 23 % de que el juego se vaya a tiempos extra y un 16 % de triunfo para el Atlético de Madrid.

El Arsenal tiene la ventaja de ser local. AFP

Enfrentamientos previos entre ambos equipos

Semifinal (ida) Europa League:

Arsenal 1-1 Atlético de Madrid

Semifinal (vuelta) Europa League:

Atlético de Madrid 1-0 Arsenal

Fase de liga Champions League 2025:

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid

Semifinal (ida) Champions League 2026:

Atlético de Madrid 1-1 Arsenal

Cuándo y dónde ver el Arsenal vs. Atlético de Madrid

Fecha: Martes 6 de mayo

Canal: HBO Max

Horario: 13:00 horas

Alineaciones probables para el Arsenal vs. Atlético de Madrid

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyökeres.

DT: Mikel Arteta

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Cardoso, Giuliano, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez.

DT: Diego Simeone

