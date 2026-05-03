A 39 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el organizador del evento tiene previsto modificar las reglas durante el certamen internacional del balompié sobre las tarjetas amarillas .

El organismo perseguiría garantizar que menos jugadores sean suspendidos en partidos clave de la ronda de eliminación directa en el torneo trinacional México, Estados Unidos y Canadá .

Una decisión no oficial

Se tiene previsto proponer una amnistía adicional por tarjetas amarillas —que borraría dos veces los antecedentes disciplinarios de los jugadores durante el torneo ampliado — en la reunión del consejo rector de la FIFA el pasado mes de abril, informaron al medio AP personas familiarizadas con el plan. Hablaron bajo condición de anonimato porque la decisión aún no es oficial.

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En el Mundial, los jugadores deben cumplir una suspensión de un partido si reciben una tarjeta amarilla en dos encuentros distintos, pero en torneos anteriores se borraban después de la fase de cuartos de final .

Eso garantizaba que ningún jugador se perdiera la final por suspensión por el mero hecho de haber recibido una tarjeta amarilla en la semifinal.

El formato ampliado del Mundial, ahora con 48 selecciones y la ronda adicional de dieciseisavos de final, provocó que la FIFA hiciera un cambio con el fin de mantener a los jugadores en la cancha.

La FIFA propone borrar los antecedentes disciplinarios de los jugadores que tengan una tarjeta amarilla después de la fase de grupos de tres partidos, con el fin de que comiencen la fase de eliminación directa desde cero .

Una segunda amnistía después de los cuartos de final se aplicará a los jugadores que hayan recibido una amarilla durante las tres rondas previas de eliminación directa y cuyos equipos hayan avanzado a las semifinales.

El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México .

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FF