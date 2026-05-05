El esperado y definitivo encuentro entre los Tigres UANL y el Nashville SC definirá al próximo gran finalista de la prestigiosa Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Este vibrante partido de vuelta correspondiente a la Concachampions 2026 se vivirá EN VIVO desde la cancha del histórico Estadio Universitario , recinto donde el conjunto regiomontano intentará capitalizar al máximo su ventaja en el marcador global.

La escuadra felina llega a este compromiso con la confianza a tope tras conseguir una victoria crucial por la mínima diferencia en territorio estadounidense, pero el cuerpo técnico sabe perfectamente que el boleto aún no está asegurado frente a un rival que ha demostrado una enorme capacidad competitiva a lo largo de todo el certamen internacional.

La ventaja en el "Volcán" y la mentalidad del estratega felino

A pesar de tener prácticamente pie y medio en el juego definitivo por el título de la zona, gracias al valioso triunfo de 0-1 obtenido en su calidad de visitantes, los universitarios tienen estrictamente prohibido confiarse en su propia casa . El mítico "Volcán" será el escenario inmejorable donde los felinos buscarán finiquitar la obra maestra, sabiendo de antemano que un empate por cualquier marcador global les otorgaría el tan ansiado pase a la siguiente ronda. La afición incomparable jugará su papel fundamental desde las gradas, exigiendo la máxima concentración de sus jugadores para evitar cualquier sorpresa desagradable que pueda dejarlos eliminados en su propio recinto ante la aguerrida escuadra representante de la Major League Soccer (MLS).

El estratega argentino y actual timonel del equipo, Guido Pizarro, ha sido sumamente enfático respecto a la postura táctica y mental que tomarán sus dirigidos en este vital compromiso internacional.

"Independientemente de la ventaja en la Ida, sabemos que va a ser un partido muy difícil y competitivo", declaró con firmeza, reconociendo abiertamente el excelente desempeño del rival. El director técnico confía plenamente en que sus jugadores tienen el talento y lo necesario para hacer un gran partido, merecer la justa clasificación y regresar por la puerta grande a una final continental tras seis años de haber ganado este título.

El doble objetivo: La gloria en la Liga MX y el trono internacional

La ambición deportiva de la institución regiomontana no se limita de ninguna manera únicamente al plano internacional, ya que el talentoso plantel mantiene más vivo que nunca el sueño de coronarse de forma simultánea tanto en el torneo de la Liga MX como en esta exigente competición continental . La directiva y el cuerpo técnico han establecido claramente que, aunque el objetivo máximo es levantar ambos trofeos al final del semestre, la filosofía actual exige ir partido a partido, respetando profundamente a cada oponente en turno.

¿Dónde ver EN VIVO el Tigres vs Nashville por un lugar en la Final de la Concachampions?

El desenlace de esta emocionante llave Semifinal representa para los universitarios mucho más que un simple pase a la siguiente ronda del torneo; es la inmejorable oportunidad de redención tras poco más de un lustro completo sin lograr alcanzar la instancia definitiva del certamen.

Fecha : 5 de mayo

: 5 de mayo Hora : 19:30

: 19:30 Sede : Estadio Universitario de la UANL

: Estadio Universitario de la UANL Transmisión: FOX One y FOX+

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

Todo el panorama futbolístico parece estar completamente a favor del conjunto local, pero como bien advirtió su propio entrenador en conferencia, el boleto todavía se encuentra en el aire y los 90 minutos restantes exigirán sin duda alguna la mejor versión futbolística de todo el plantel.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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