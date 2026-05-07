Carlos Correa tiene un tendón desgarrado en el tobillo izquierdo que requerirá una cirugía que pondrá fin a su temporada, confirmó el propio estelar infielder de los Astros de Houston.

Correa se lesionó el martes mientras hacía swings en la jaula de bateo antes de un juego contra los Dodgers de Los Ángeles.

“Estaba bateando en la jaula, un día normal, me sentía genial. Hice toda mi rutina, hice un swing y simplemente sentí un chasquido”, relató. “Se me rompió por completo y luego caí al suelo y no podía apoyar el peso”.

Correa estaba con muletas y con una bota ortopédica para caminar ayer por la mañana en el estadio, después de ver a un especialista del pie. Dijo que buscaría otras opiniones antes de programar la cirugía.

Correa, de 31 años, dijo que la lesión fue un “desgarro completo” y se espera que su recuperación tome de seis a ocho meses.

“Duro, muy duro”, dijo. “No era lo que esperaba, pero ahora es momento de lidiar con esto, enfrentarlo de frente y enfocarme en la rehabilitación”.

Correa ha tenido problemas en el tobillo en el pasado. En 2023, sus enormes acuerdos como agente libre con los Gigantes de San Francisco y los Mets de Nueva York se vinieron abajo por preocupaciones con su tobillo derecho, que fue operado en 2014. Terminó quedándose con los Mellizos de Minnesota después de que los acuerdos colapsaron.

Correa tiene salarios de 31.5 millones de dólares esta temporada, 30.5 millones en 2027 y 30 millones en 2028.