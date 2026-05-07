Matías Almeyda empezará negociaciones con club de la Liga MX

Matías Almeyda dejó a las Chivas y al futbol mexicano en 2018 tras una exitosa gestión de tres años en la que conquistó cinco títulos con el Guadalajara. Ahora podría volver a la Liga MX como parte de la reestructuración que han puesto en marcha los Rayados de Monterrey.

Rayados tuvo un desastroso torneo Clausura 2026 al terminar en el decimotercer lugar con 18 puntos, lejos de la liguilla, pese a contar con una de las plantillas más caras de la Liga MX. Los primeros cambios en la institución no tardaron en llegar.

José Antonio “Tato” Noriega dejó la presidencia deportiva del club regiomontano y Héctor Lara salió de la dirección deportiva del primer equipo.

Walter Erviti ya ocupa el puesto que dejó Lara y, de acuerdo con diversos reportes, en las próximas horas se anunciará a Dennis te Kloese como nuevo director deportivo.

El neerlandés, que cuenta con el visto bueno del Feyenoord —su actual club— para volver a México, ya trabaja en la reestructuración de Monterrey y ha puesto la mira en Matías Almeyda para convertirlo en el nuevo técnico de la Pandilla.

De acuerdo con el periodista deportivo David Medrano Félix, te Kloese, Erviti y Sebastián Luri —asesor de la directiva del equipo— planean reunirse en las próximas horas con el “Pelado”, quien es la “prioridad número uno de los Rayados de Monterrey”, según afirmó en un video publicado la noche del martes.

Medrano aseguró que la disposición para reunirse refleja el interés del entrenador argentino por regresar a la Liga MX.

Actualmente, Almeyda se encuentra sin equipo, después de haber sido cesado por el Sevilla en junio de 2025.

Entre las opciones que también contempla la nueva dirigencia del Monterrey aparece Antonio Mohamed, actual entrenador del Toluca y quien ya dirigió a Rayados en dos etapas. La más recordada fue en 2019, cuando conquistó el torneo Apertura de la Liga MX y obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Clubes.

Chivas ganó su último campeonato bajo el mando de Ameyda. EL INFORMADOR/Archivo

Palmarés de Matías Almeyda en México

Matías Almeyda llegó a Chivas para el torneo Apertura 2015 y permaneció en la institución hasta el Apertura 2018. Durante ese periodo conquistó cinco títulos con el Guadalajara: