La agenda de este jueves 7 de mayo de 2026 presenta actividad en distintas competencias nacionales e internacionales, con encuentros programados desde la mañana y una cartelera que incluye futbol femenil, torneos europeos, competencias sudamericanas y ligas internacionales. La jornada reúne partidos con transmisión en televisión y plataformas digitales para ver la actividad en vivo.A lo largo del día habrá encuentros importantes en distintas regiones del mundo, por lo que los aficionados podrán seguir a sus equipos favoritos desde cualquier dispositivo, ya sea en televisión, computadora, Tablet o celular. Aquí te compartimos el calendario completo con horarios y canales de transmisión para no perder detalle de los partidos programados.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF