La agenda de este jueves 7 de mayo de 2026 presenta actividad en distintas competencias nacionales e internacionales, con encuentros programados desde la mañana y una cartelera que incluye futbol femenil, torneos europeos, competencias sudamericanas y ligas internacionales. La jornada reúne partidos con transmisión en televisión y plataformas digitales para ver la actividad en vivo.

A lo largo del día habrá encuentros importantes en distintas regiones del mundo, por lo que los aficionados podrán seguir a sus equipos favoritos desde cualquier dispositivo, ya sea en televisión, computadora, Tablet o celular. Aquí te compartimos el calendario completo con horarios y canales de transmisión para no perder detalle de los partidos programados.

Partidos HOY jueves 7 de mayo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Semifinales

Pachuca vs Monterrey | 19:00 | FOX One, Tubi

Toluca vs América | 21:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube

Partidos HOY jueves 7 de mayo de 2026 - Europa League EN VIVO

Semifinales

Aston Villa vs Nottingham Forest | 13:00 | Claro Sports YouTube, Claro Sports, Clarosports.com

Freiburg vs SC Braga | 13:00 | ESPN 4, Disney+ Premium

Partidos HOY jueves 7 de mayo de 2026 - Conference League EN VIVO

Semifinales

Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk | 13:00 | ESPN, Disney+ Premium

Strasbourg Alsace vs Rayo Vallecano | 13:00 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com

Partidos HOY jueves 7 de mayo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Fase de grupos

Mirassol vs LDU Quito | 16:00 | Disney+ Premium

Platense vs Peñarol | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2

Coquimbo Unido vs Universitario | 18:00 | Disney+ Premium

Medellín vs CR Flamengo | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 3

Junior vs Cerro Porteño | 20:00 | Disney+ Premium

Partidos HOY jueves 7 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Fase de grupos

O'Higgins vs São Paulo | 16:00 | Disney+ Premium

Boston River vs Millonarios | 16:00 | Disney+ Premium

Partidos HOY jueves 7 de mayo de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

Al Shabab FC vs Al Nassr | 12:00 | FOX One, FOX

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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