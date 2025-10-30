Presentan el Torneo de Golf AKRON Experience

Este jueves 30 de octubre se presentó oficialmente el Torneo de Golf AKRON Experience en la cancha del Estadio AKRON, evento que contó con la participación de los integrantes del equipo Torque GC del LIV Golf League.

Los golfistas Carlos y Álvaro Ortiz, Joaquín Niemann y Sebastián Muñoz estuvieron presentes en la ceremonia, realizada como antesala del torneo que se llevará a cabo este viernes 31 de octubre en el Atlas Country Club.

El director de Marketing de AKRON, Fernando Rodríguez, agradeció la presencia de los jugadores de Torque GC y celebró la continuidad de este evento, que llega ya a su novena edición.

“Créanme que es una noche mágica, importante y, sobre todo, llena de amigos, de camaradería y de golf. Esta es ya nuestra novena edición del gran torneo AKRON Experience. Es también la tercera ocasión en la que contamos con este grupo de profesionales, grandes del golf internacional. Quisimos hacer algo diferente, único… y vaya que lo estamos logrando".

"Es un torneo con causa, profundamente significativo para AKRON, ya que apoyamos a la fundación Mi Gran Esperanza. No quería dejar pasar la oportunidad de destacar la importancia de esta labor. Por eso los invito a que mañana, además de disfrutar y divertirse, seamos generosos con esta noble causa que apoya a niños y jóvenes que realmente nos necesitan”, expresó Rodríguez.

Por su parte, el golfista mexicano Carlos Ortiz agradeció a AKRON por su apoyo incondicional a lo largo de su carrera, destacando que han sido parte fundamental de su crecimiento y desarrollo profesional.

“AKRON ha sido una parte esencial de mi camino. Han estado conmigo desde el día uno, en los buenos momentos y también en los difíciles. No son solo un patrocinador: los veo como una familia. No concibo una camiseta sin el logo de AKRON, porque me siento parte de ellos. Es un orgullo representar a esta gran familia.

Gracias por confiar en nosotros, por permitirnos llevar su nombre en nuestra camiseta y por acompañarnos en este camino. Sepan que representamos su marca con muchísimo orgullo y gratitud”, señaló Ortiz.

El capitán del equipo Torque GC, Joaquín Niemann, también se mostró emocionado por participar nuevamente en el AKRON Experience en Guadalajara, destacando el cariño con el que siempre son recibidos.

“Quiero agradecer por estar aquí y agradecer especialmente a AKRON por el apoyo que nos ha brindado en estos últimos dos años. Sé que Charly y Álvaro llevan ya varios años junto a ellos, pero para mí, poder compartir este momento en México se siente muy especial. Lo disfruto muchísimo, así que muchas gracias por eso”, comentó Niemann.

El AKRON Experience se llevará a cabo este viernes 31 de octubre en el Atlas Country Club. Las actividades comenzarán a las 6:00 de la mañana con un desayuno, seguido del tiro de salida junto a los golfistas profesionales.

A las 8:00 horas se ofrecerá una clínica con los asistentes, y una hora más tarde se realizará el tradicional “escopetazo” de salida para los participantes del torneo.

En total, competirán 36 grupos con 144 jugadores, y se espera una jornada llena de emoción, camaradería y atractivos premios para los asistentes.

Durante la presentación, Carlos León de Puebla se llevó los aplausos al ganar el reto previo, dejando su pelota a tan solo un metro del centro del campo.

