Atlas avanza en la compra Diego González, así va la negociación

El mediocampista paraguayo Diego González está muy cerca de firmar en forma permanente con Atlas, tras un brillante semestre en el Apertura 2025 y con la selección de Paraguay.Según el periodista César Luis Merlo, el club rojinegro alcanzó un acuerdo con Lazio para adquirir su carta por un millón de euros, a pagarse en dos partes durante 2026.González, de 22 años, llegó cedido a mitad de año y rápidamente se convirtió en pieza clave del mediocampo por su constancia y adaptación al sistema de juego. Su entorno asegura que las negociaciones están prácticamente cerradas, y tanto el jugador como la directiva desean prolongar el vínculo.El paraguayo se siente cómodo en Guadalajara, y su continuidad reforzaría el proyecto deportivo de Diego Cocca rumbo al Clausura 2026, donde Atlas pretende seguir apostando por jóvenes con proyección internacional.La permanencia de González también tiene un valor estratégico: le permitiría mantener ritmo competitivo y visibilidad de cara al Mundial 2026, objetivo personal del mediocampista.Formado en Cerro Porteño y posteriormente fichado por Lazio, el jugador no logró consolidarse en Italia, pero su paso por Atlas ha significado un renacer profesional, ganando minutos, confianza y protagonismo en la Liga MX.Aunque el anuncio oficial aún no se ha realizado, todo apunta a que Diego González continuará vistiendo los colores rojinegros, consolidándose como una de las apuestas más prometedoras del club para los próximos torneos.SV