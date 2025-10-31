El duelo entre América y León cierra las acciones del sábado dentro de la Jornada 16 del Apertura 2025. Aquí te contamos a qué hora inicia el juego y en qué canales podrás seguirlo EN VIVO.Para André Jardine, director técnico del Club América, las cosas son muy claras, y es que después de lo que ha logrado el brasileño al mando del conjunto de Coapa, el estratega y sus muchachos jugarán una Liguilla más, pero quieren seguir escalando posiciones en la Tabla General pese a que ya están clasificados a la fiesta grande.Pero León, aunque no está viviendo un buen momento, también piensa en sus posibilidades de meterse al Play-In, aunque el panorama luce adverso, pues se encuentran en la décima séptima posición con 13 unidades y necesitan ganar sus dos partidos restantes del certamen regular, además de esperar una combinación de resultados, cosa que se prevé muy complicada, pero buscan morir en el intento.Este sábado 1 de noviembre, América recibirá a León en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, para continuar con la Jornada 16 del Apertura 2025. El silbatazo inicial será a las 21:05 horas (tiempo del centro) y se podrá ver el partido en televisión abierta, restringida y por streaming. También podrás seguir minuto a minuto lo que ocurra y los resultados en las redes oficiales de ambos clubes y en EL INFORMADOR.*Con información de SUN **Horarios del centro de México ***Sujeto a cambios de transmisión----*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF