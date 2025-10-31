El duelo entre América y León cierra las acciones del sábado dentro de la Jornada 16 del Apertura 2025. Aquí te contamos a qué hora inicia el juego y en qué canales podrás seguirlo EN VIVO.

Cómo llegan América vs León a la Jornada 16 de la Liga MX

Para André Jardine, director técnico del Club América, las cosas son muy claras, y es que después de lo que ha logrado el brasileño al mando del conjunto de Coapa, el estratega y sus muchachos jugarán una Liguilla más, pero quieren seguir escalando posiciones en la Tabla General pese a que ya están clasificados a la fiesta grande.

Pero León, aunque no está viviendo un buen momento, también piensa en sus posibilidades de meterse al Play-In, aunque el panorama luce adverso, pues se encuentran en la décima séptima posición con 13 unidades y necesitan ganar sus dos partidos restantes del certamen regular, además de esperar una combinación de resultados, cosa que se prevé muy complicada, pero buscan morir en el intento.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs León de la J16 - Liga MX

Este sábado 1 de noviembre, América recibirá a León en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, para continuar con la Jornada 16 del Apertura 2025. El silbatazo inicial será a las 21:05 horas (tiempo del centro) y se podrá ver el partido en televisión abierta, restringida y por streaming. También podrás seguir minuto a minuto lo que ocurra y los resultados en las redes oficiales de ambos clubes y en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 1 de noviembre, 21:05 horas

Sábado 1 de noviembre, 21:05 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

