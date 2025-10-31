Chivas buscará como prioridad este defensa central para el 2026

Chivas está en busca de un defensa central para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, y las opciones se abren para el Rebaño, especialmente porque se vislumbran bajas, lo que provocaría que ese hueco quede libre en el equipo de Gabriel Milito.

El posible futuro defensa central del Rebaño Sagrado

Uno de los nombres que más se ha mencionado es el de César Montes; no obstante, es complicado que busque el retorno a la Liga MX con la Copa del Mundo 2026 tan cerca, además de ser titular en la Selección Mexicana.Por otro lado, el actual jugador del Lokomotiv de Moscú difícilmente llegaría a Chivas, ya que estará en el Mundial.

Sin embargo, resuenan otros nombres que podrían ocupar este lugar en Chivas. Uno de ellos es Eduardo Águila, de acuerdo con ESPN. Águila destaca por ser actualmente un referente en el Atlético de San Luis; sin embargo, la cifra entre 3.5 y 4 millones de dólares podría ser determinante.

Según ESPN, entre otras opciones está Jesús Alejandro Gómez, defensa central de los Xolos de Tijuana. Se trata de uno de los futbolistas más jóvenes de Xolos, con apenas 23 años. Además de jugar como zaguero, también puede hacerlo como lateral izquierdo. Gómez, quien es canterano del Atlas, también pasó por Santos Laguna y brevemente por Europa. Su valor ronda los 3 millones de dólares, según el sitio web Transfermarkt.

Posibles jugadores que podrían abandonar Chivas

De acuerdo con ESPN, esta es la lista de los posibles defensas centrales actuales que podrían abandonar el Rebaño:

Gilberto Sepúlveda

Luis Olivas

Leonardo Sepúlveda

Chivas se enfrenta a un gran reto para llenar el lugar del defensa central que participará en el Mundial 2026. A pesar de que la lista de posibles jugadores que menciona ESPN es prometedora, se trata de una decisión difícil para en torno a esta fecha tan esperada de futbol del próximo año.

