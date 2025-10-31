El ex capitán de las Chivas, Ramón Morales, expresó por primera vez su opinión sobre la situación legal que enfrenta su excompañero en el Guadalajara, Omar "N", lamentando el difícil momento que atraviesa el goleador histórico del club.

"Ramoncito" reconoció que resulta triste ver a alguien con quien compartió vestidor pasar por una situación así. Sin embargo, subrayó que, si existe alguna falta comprobada, deberá asumirse la responsabilidad correspondiente.

"No hay muchas palabras para ese tema", dijo Ramón Morales. "Me gusta ser respetuoso. Es triste, porque fue mi compañero, lo conozco desde hace mucho tiempo".

"Pero, como repito, si hizo algo indebido, tendrá que pagar como cualquier ser humano. Si hay una investigación, que las autoridades hagan lo que deban hacer. Y nada más. S i resulta que estuvo mal, tendrá que asumir las consecuencias; y si no, también se aclarará", señaló Morales.

En días anteriores, el exfutbolista del Rebaño había evitado profundizar en el tema, limitándose a expresar su tristeza por la situación que atraviesa Omar "N".

"No tengo mucho que decir. Da tristeza, y al final, ¿qué te digo? Es un ser humano, y como todos, deberá enfrentar lo que tenga que enfrentar y aceptar lo que corresponda", concluyó Morales.

Cabe recordar que el pasado 11 de octubre, Omar "N" fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante seis meses. El exjugador de Chivas y la Selección Mexicana fue detenido el 4 de octubre en Zapopan, Jalisco, tras cumplimentarse una orden de aprehensión por la presunta comisión del delito de abuso a menores.

