Liga MX: Estos son los partidos de la Jornada 16 que van por TV abierta

La Liga MX entra en su recta final con solo dos fechas por disputarse antes de la fase de eliminación directa, que comenzará con el formato de Play In, donde los equipos del séptimo al décimo lugar buscarán su pase a la Liguilla.

El Apertura 2025 se mantiene al rojo vivo, los primeros cinco lugares (Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Rayados) están separados apenas por tres puntos, mientras que del sexto al décimo hay solo seis unidades de diferencia. Incluso en la parte baja de la tabla, la lucha continúa, pues 17 de los 18 equipos aún conservan posibilidades matemáticas de avanzar.

De los nueve partidos programados para este fin de semana, seis serán transmitidos por televisión abierta. A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora, cuándo y dónde ver los partidos.

Viernes 31 de octubre

Necaxa vs Santos – 19:00 h, por Azteca 7, Claro Sports (YouTube) y ViX Premium.

Puebla vs Cruz Azul – 21:05 h, por Azteca 7 y Caliente TV.

Sábado 1 de noviembre

Atlas vs Toluca – 17:00 h, por Canal 5 y ViX Premium.

Monterrey vs Tigres – 19:05 h, por Canal 5 y ViX Premium.

Club América vs León – 21:05 h, por Canal 5 y ViX Premium.

Domingo 2 de noviembre

Pumas vs Tijuana – 12:00 h, por Canal 2 y ViX Premium.

El cierre del torneo promete emociones intensas, con varios equipos peleando no solo por el liderato, sino también por mantenerse con vida en la lucha por el título del fútbol mexicano.

SV