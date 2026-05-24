Premier League: Tottenham se salva del descenso; West Ham pierde la categoría

El Tottenham logró el milagro de la permanencia y se mantendrá en la Premier League una temporada más, un resultado que dictó sentencia condenatoria para el West Ham United, que, a pesar de ganar su partido, descendió al Championship (segunda división de Inglaterra) .

La insuficiente victoria del West Ham

El conjunto de los "Hammers" necesitaba ganar su encuentro y esperar una derrota del Tottenham frente al Everton. Aunque el West Ham cumplió con su parte, los "Spurs" también hicieron los deberes en su respectivo partido, certificando la salvación del Tottenham y la caída matemática del equipo del este de Londres .

En las acciones del partido, los dirigidos por Nuno Espírito Santo (con el español Paco Jémez como asistente) se adelantaron gracias a un remate de cabeza de Taty Castellanos, tras un saque de esquina botado por Jarrod Bowen.

Precisamente, el propio Bowen hizo el segundo tanto a falta de diez minutos, lo que hizo estallar de alegría al London Stadium, que en ese momento se mantenía pendiente de un milagro en el otro frente que finalmente no llegó. Ya en el descuento, Callum Wilson puso el 3-0 definitivo en el marcador sobre el Leeds United.

El West Ham dominó buena parte del encuentro y pudo abrir el marcador antes, de no ser porque Mateus Fernandes se encontró en los primeros minutos con un inspirado guardameta Mads Hermansen . Antes del descanso, el Leeds United desperdició una buena ocasión para adelantarse por conducto de Dominic Calvert-Lewin.

Sentencia en la Premier League

Ya en la segunda mitad se consumó el desequilibrio del duelo, pero la victoria simultánea del Tottenham ante el Everton acabó con cualquier esperanza de permanencia para los locales.

�� ¡West Ham United desciende de la Premier League!



Uno de los equipos históricos se va a Championship y enfrentará el derbi más caliente que tiene Inglaterra ante Millwall pic.twitter.com/fNoqUq5NC7— ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 24, 2026

Con este panorama, mientras el Tottenham celebra su continuidad en el máximo circuito, el West Ham United pierde la categoría por primera vez desde 2011, año en el que terminó colista de la Premier League antes de regresar un año después .

Con información de EFE y Gemini.

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