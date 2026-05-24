Pato O'Ward termina cuarto en la Indy 500

Patricio O’Ward volvió a quedarse cerca de conquistar las 500 Millas de Indianápolis. El piloto mexicano de Arrow McLaren terminó en la cuarta posición de la edición 2026 de la Indy 500 , después de liderar la carrera en el tramo final y mantenerse dentro de la pelea por la victoria hasta las últimas vueltas en el Indianapolis Motor Speedway. Fue Felix Rosenqvist quien ganó la carrera tras superar a David Malukas en la última vuelta.

El regiomontano arrancó desde la sexta posición y perdió algunos lugares en el inicio de la competencia, cayendo momentáneamente hasta el octavo sitio dentro de un pelotón marcado por múltiples incidentes y banderas amarillas desde las primeras vueltas.

La carrera presentó abandonos importantes, entre ellos el de Alexander Rossi, quien sufrió problemas mecánicos y fuego en su monoplaza, además del accidente de Josef Newgarden en la curva cuatro cuando peleaba dentro de los primeros puestos. Las neutralizaciones modificaron constantemente las estrategias de combustible y neumáticos en la parte delantera.

O’Ward se mantuvo dentro del grupo puntero y Arrow McLaren apostó por una estrategia distinta para el cierre de la competencia. En la vuelta 164, el mexicano ingresó a pits para realizar su última detención, intentando llegar al final sin necesidad de volver a cargar combustible.

La apuesta comenzó a rendir frutos conforme avanzaban las vueltas. Mientras varios pilotos administraban combustible y tráfico, O’Ward escaló posiciones hasta colocarse como líder en la vuelta 178, con menos de 25 giros restantes en la competencia.

Detrás del mexicano aparecía Felix Rosenqvist, excompañero de equipo en McLaren, quien comenzó a reducir distancia en el tramo decisivo. El sueco consiguió superarlo cuando faltaban 12 vueltas y posteriormente sostuvo una pelea con David Malukas por la victoria.

En la parte final apareció una bandera amarilla tras un incidente del brasileño Caio Collet, situación que alteró nuevamente el orden de la carrera y provocó una relanzada en los últimos giros. Rosenqvist aprovechó el reinicio para mantenerse en la pelea y terminó superando a Malukas en la última vuelta para quedarse con el triunfo.

O’Ward cruzó la meta en el cuarto puesto, quedando nuevamente cerca de conseguir la primera victoria de un mexicano en la Indy 500 . El resultado se suma a los segundos lugares obtenidos en 2022 y 2024, así como al tercer sitio conseguido en 2025.

El piloto de Arrow McLaren volvió a mostrarse competitivo en Indianápolis y se mantuvo dentro de la disputa por el triunfo hasta el cierre de una carrera que se definió en las últimas vueltas.

SV