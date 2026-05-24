Sergio “Checo” Pérez abandonó el Gran Premio de Canadá 2026 después de sufrir una falla en la suspensión de su monoplaza Cadillac, en una carrera en la que el piloto tapatío logró recuperar posiciones tras arrancar desde el fondo de la parrilla en el Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal.

El tapatío inició la competencia desde el puesto 20 luego de una clasificación complicada para la escudería estadounidense. Las condiciones variables de la pista llevaron a Cadillac a apostar por neumáticos intermedios en el arranque , una decisión que terminó afectando el ritmo del mexicano durante las primeras vueltas.

“Las cosas iban bien. Evidentemente nos equivocamos con la salida al montar neumáticos intermedios. Pero nos estábamos recuperando. Ya habíamos vuelto a la pelea”, explicó Pérez tras la carrera.

Después de los primeros ingresos a pits, el piloto mexicano logró recuperar terreno y comenzó a acercarse a la pelea de media parrilla. Durante varios giros sostuvo un duelo con el francés Esteban Ocon y el equipo Haas, mientras intentaba acercarse a la zona de puntos en una competencia marcada por los abandonos y los cambios de estrategia.

“Estábamos por delante del Haas, peleando con Esteban, vuelta tras vuelta. Estábamos encontrando un buen ritmo, pero desafortunadamente sufrimos una falla en la suspensión y tuvimos que abandonar”, señaló el piloto de Cadillac.

El abandono de Pérez se produjo en la vuelta 43 y se sumó a los retiros de George Russell, Lando Norris, Fernando Alonso, Alex Albon y Arvid Lindblad en una carrera que tuvo distintos incidentes y neutralizaciones.

A pesar de no terminar la competencia, el mexicano consideró que el desempeño general de Cadillac en Montreal mostró avances respecto a fechas anteriores de la temporada 2026 de Fórmula 1.

“Creo que hemos dado un paso muy importante en esa dirección. Pienso que este ha sido, en conjunto, nuestro fin de semana más competitivo hasta ahora, así que hay muchos aspectos positivos para rescatar”, comentó.

Pérez también reconoció que el equipo todavía necesita mejorar distintos aspectos operativos antes del inicio de la gira europea del campeonato .

“Creo que, operativamente, todavía tenemos que corregir muchas cosas, como el problema que tuvimos ayer en clasificación o lo sucedido hoy. Aún queda una gran curva de crecimiento de cara a la temporada europea que está por comenzar”, declaró.

SV