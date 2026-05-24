Fórmula 2: Stenshorne gana en Montreal; Noel León termina 11

La carrera principal de la Fórmula 2 en el Gran Premio de Canadá 2026 dejó accidentes, cambios de líder, neutralizaciones y abandonos en el Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal, donde finalmente Martinius Stenshorne se quedó con la victoria tras sobrevivir a una competencia marcada por las condiciones cambiantes de la pista y múltiples incidentes .

La prueba arrancó sobre asfalto seco, aunque desde las primeras vueltas comenzaron a caer gotas de lluvia en distintos sectores del circuito. Laurens van Hoepen defendió la primera posición en la largada ante el ataque de Nikola Tsolov, mientras detrás se registraron contactos que dejaron restos de fibra de carbono sobre la pista.

Van Hoepen intentó abrir distancia, pero Tsolov se mantuvo pegado al liderato hasta que el piloto neerlandés perdió el control y terminó contra el llamado “Muro de los Campeones” en la vuelta cuatro. El accidente provocó la primera salida del safety car y dejó a Tsolov al frente de la carrera .

La bandera verde regresó en la vuelta siete y Tsolov mantuvo la punta por delante de Stenshorne, Rafael Villagómez y John Bennett. Sin embargo, la competencia volvió a neutralizarse poco después cuando Enzo Fittipaldi impactó contra el muro tras perder el control de su monoplaza.

Las entradas a pits comenzaron a cambiar el rumbo de la carrera . Los líderes aprovecharon el safety car para montar neumáticos nuevos y desde entonces Stenshorne comenzó a tomar protagonismo en la pelea por la victoria.

Uno de los momentos clave llegó cuando Kush Maini cometió un error antes de la última chicana y golpeó a Tsolov, quien pasó de disputar el triunfo a caer en el clasificador. En el mismo periodo, Rafael Villagómez abandonó tras un incidente con Rafael Câmara.

En la vuelta 19, Stenshorne tomó el liderato después de un error de Roman Bilinski, mientras Dino Beganovic avanzó rápidamente hasta colocarse segundo gracias a la diferencia de neumáticos. Sin embargo, el piloto sueco terminó abandonando más adelante por una falla de motor que generó otro safety car.

El cierre volvió a presentar caos. La carrera se reanudó en la vuelta 34, pero un contacto entre Maini y Goethe provocó una nueva neutralización que terminó definiendo la prueba bajo safety car .

Stenshorne cruzó primero la meta, seguido por Alex Dunne y Gabriele Minì, quienes completaron el podio en Montreal. Nikola Tsolov, Sebastian Montoya y Herta cerraron dentro de los primeros puestos tras varias sanciones posteriores a la bandera a cuadros.

Por su parte, el mexicano Noel León, ganador de la sprint del sábado con Campos Racing, concluyó en el puesto 11 y se quedó cerca de sumar puntos en la carrera principal del fin de semana canadiense.

SV