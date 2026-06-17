Portugal vs Congo: Dónde ver EN VIVO el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

La Selección de Portugal inicia su participación en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio de 2026 frente a la República Democrática del Congo. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo K, se disputa en el NRG Stadium de Houston, a las 11:00 horas. Este partido marca el inicio del camino para el conjunto europeo en su objetivo de trascender en el torneo, enfrentando a un rival que vuelve a la máxima justa del futbol internacional después de más de cinco décadas de ausencia.

El equipo dirigido por el estratega español Roberto Martínez llega a este compromiso tras liderar el Grupo F de las eliminatorias de la UEFA, donde registró una marca de 20 goles a favor y apenas siete en contra a lo largo de seis partidos disputados. Por su parte, el combinado africano, bajo el mando del técnico francés Sébastien Desabre, aseguró su boleto a la Copa del Mundo tras vencer 1-0 a la selección de Jamaica en el repechaje intercontinental celebrado en marzo en Guadalajara. Este será el primer enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones.

El principal foco de atención de la jornada recae sobre Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años de edad disputa su sexta Copa del Mundo. El “Bicho” llega con la posibilidad de ampliar su propio récord como el único jugador que ha marcado en cinco ediciones distintas del certamen. De conseguir una anotación frente a la escuadra africana en este encuentro inaugural, establecería una nueva marca absoluta de seis mundiales consecutivos registrando al menos un gol, consolidando su posición en los libros de estadística del futbol mundial.

Su titularidad en el campo no solo aporta experiencia a una plantilla que combina juventud y veteranía, sino que también representa la última oportunidad del atacante para conseguir el único trofeo mayor que falta en su extenso palmarés.

"Un buen inicio es lo más importante", declaró el astro a los periodistas en Portugal antes de la partida del equipo. "Después vamos partido a partido, pero no con la expectativa de ganarlo todo".

En el Mundial de Qatar, el máximo anotador en la historia de Portugal no tuvo una actuación destacada. Solo consiguió un gol, convertido desde el punto penal durante la fase de grupos. Además, mostró su molestia al ser reemplazado en el partido frente a Corea del Sur, lo que llevó a que comenzara desde el banquillo los encuentros de eliminación directa ante Suiza y Marruecos.

Más adelante, en la Eurocopa de 2024, tampoco logró marcar, una situación inédita para él en una gran competición internacional.

Cristiano afirmó sentirse en buenas condiciones físicas y aseguró que el equipo está preparado y motivado para intentar conquistar su primer título mundial.

“Es una generación de jugadores muy buena”, señaló Cristiano, quien actualmente juega en Arabia Saudí después de desarrollar gran parte de su trayectoria profesional en Madrid y Manchester United. También reconoció que existen circunstancias fuera de su control y que el resultado final depende de numerosos factores. Aun así, se mostró convencido de que esta generación dará muchas alegrías al pueblo portugués.

Del lado del Congo, destacan el capitán Chancel Mbemba, defensor del club francés Lille que ha disputado más de 100 partidos internacionales con la selección, y el extremo Cédric Bakambu, que juega para el Real Betis de LaLiga española.

De acuerdo con los datos proporcionados por la FIFA y portales de estadística deportiva como Opta y WhoScored, Portugal parte con una probabilidad de victoria superior al 70% para este duelo. La escuadra europea cuenta con una racha de 10 victorias en sus últimos 13 compromisos internacionales, mientras que el conjunto congoleño confía en la solidez defensiva que le permitió mantener su portería en cero en 18 de sus últimos 22 triunfos en competiciones de la Confederación Africana de Futbol.

X/selecaoportugal

¿Dónde ver Portugal vs. Congo?

Fecha: 17 de junio.

Horario: 11:00 horas.

Canal: ViX Premium.

Alineaciones probables de Portugal vs. Congo

Selección de Portugal (4-3-3):

Portero: Diogo Costa.

Diogo Costa. Defensas: João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes.

João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes. Mediocampistas: Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes.

Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Delanteros: Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.

República Democrática del Congo (4-5-1):