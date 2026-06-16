Messi lidera triunfo de Argentina sobre Argelia con hat-trick

A tan solo ocho días de celebrar su cumpleaños número 39, Lionel Messi volvió a demostrar que sigue siendo determinante en la élite del futbol mundial. Con una actuación magistral y un triplete, el capitán de Argentina condujo a la Albiceleste a una cómoda victoria por 3-0 sobre Argelia en su debut dentro del Mundial 2026 , reafirmando las aspiraciones de su selección de pelear nuevamente por el título.

El astro rosarino fue la figura absoluta del encuentro disputado en Kansas City. Aunque vio cómo le anulaban un gol en los primeros minutos por fuera de juego, no tardó en hacerse presente en el marcador. Al minuto 17 abrió la cuenta con un potente zurdazo desde fuera del área tras una asistencia de Rodrigo De Paul, una acción en la que poco pudo hacer el guardameta Luca Zidane para evitar la caída de su arco.

En la segunda mitad, Messi amplió la ventaja al minuto 60 al aprovechar un rebote concedido por el propio Zidane luego de un disparo de Alexis Mac Allister . Ya con Argelia desbordada y sin capacidad de reacción, el capitán argentino puso cifras definitivas al encuentro al minuto 75 con otra definición de gran calidad para completar su triplete y sentenciar el triunfo albiceleste.

Con estas tres anotaciones, Messi alcanzó los 16 goles en la historia de las Copas del Mundo, igualando la marca del alemán Miroslav Klose como máximo anotador histórico del torneo. Además, se colocó entre los líderes de goleo de la presente edición, confirmando que sigue siendo una de las grandes figuras del futbol internacional.

Mientras Argentina celebra un inicio ideal en la defensa de su corona, Argelia deberá reponerse rápidamente tras una noche complicada en la que fue ampliamente superada y en la que Luca Zidane quedó señalado por su participación en dos de los goles. La actividad del Grupo J continuará con el duelo entre Austria y Jordania, cuyos resultados comenzarán a definir el panorama de la zona .

SV