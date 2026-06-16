Con una destacada actuación de Erling Haaland, Noruega goleó 4-1 a Irak en partido correspondiente al Grupo I del Mundial 2026, disputado en el estadio Boston.

El conjunto noruego encontró en su principal figura la llave para abrir un encuentro que, por momentos, resultó más complicado de lo esperado. Haaland firmó un doblete con anotaciones a los minutos 29 y 43, guiando a su selección hacia una victoria que terminó siendo contundente, aunque los iraquíes mostraron carácter y generaron peligro durante varios pasajes de la primera mitad.

Antes del segundo tanto del atacante noruego, conocido como "El Androide", Irak había logrado igualar el marcador gracias a Aymen Hussein al minuto 39. El delantero aprovechó una oportunidad dentro del área para devolver la esperanza a su equipo y alimentar las aspiraciones de conseguir un resultado positivo en su debut mundialista.

Sin embargo, el segundo gol de Haaland, originado tras un grave error del guardameta Jalal Hasan, golpeó anímicamente a los iraquíes justo antes del descanso y cambió por completo el rumbo del encuentro.

En la segunda mitad, Noruega dominó las acciones y confirmó su superioridad sobre el terreno de juego. Leo Ostigard amplió la ventaja al minuto 76, mientras que un autogol de Aymen Hussein en el tiempo agregado, al 90+6, sentenció la goleada y cerró una noche redonda para los escandinavos.

Con este resultado, Noruega suma sus primeros tres puntos del torneo y se coloca como líder del Grupo I, por encima de Francia gracias a una mejor diferencia de goles, enviando además un mensaje de autoridad en el arranque de la Copa del Mundo.

SV