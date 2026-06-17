Colombia inicia su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la responsabilidad de responder a las expectativas y comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo K. La selección cafetera enfrentará a Uzbekistán en el cierre de la primera jornada de la fase de grupos, en un duelo en el que los tres puntos lucen fundamentales para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Más allá del resultado, el conjunto sudamericano buscará imponer condiciones desde el arranque y aprovechar la oportunidad para mejorar su diferencia de goles ante un rival que vive su estreno en una justa mundialista. A continuación, te contamos a qué hora se juega el partido entre Uzbekistán y Colombia, dónde verlo EN VIVO y todos los detalles de este compromiso que se disputará en la Ciudad de México.

¿Cómo llegan Uzbekistán y Colombia?

La Selección de Colombia llega a este Mundial con expectativas muy altas. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el equipo ha consolidado un bloque sólido que combina la experiencia de referentes como Luis Díaz y James Rodríguez con una nueva camada de jóvenes talentos. Colombia busca superar su mejor marca histórica (Cuartos de Final en Brasil 2014) y se presenta como el favorito del Grupo K.

Un factor clave en su preparación fue la elección de Guadalajara como sede de concentración. Utilizando la Academia de los Rojinegros del Atlas, el equipo encontró un entorno ideal gracias al portero Camilo Vargas. El guardameta, ídolo del club tapatío, sirvió como puente para facilitar la logística y generó que la afición local adoptara a Colombia como su segunda selección, otorgando una ventaja psicológica invaluable al sentirse en casa, aunque el duelo será en la CDMX.

Por su parte, Uzbekistán es la historia revelación de este torneo. Clasificaron a su primer Mundial en la historia tras superar las eliminatorias de la AFC. Dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, el equipo basa su juego en una disciplina táctica férrea y una transición rápida. Su gran reto en este enfrentamiento inédito será dar la campanada y anotar su primer gol en la historia de los Mundiales.

Dónde ver EN VIVO el partido Uzbekistán vs Colombia del Mundial 2026

Uzbekistán y Colombia se enfrentarán este miércoles 17 de junio de 2026 en un duelo correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro tendrá como sede el Estadio Ciudad de México a las 20:00 horas.

Los aficionados en México podrán seguir EN VIVO todas las incidencias de este encuentro mediante la plataforma oficial de streaming que transmite los partidos del Mundial 2026.

Fecha y hora: Miércoles 17 de junio de 2026, 20:00 horas

Miércoles 17 de junio de 2026, 20:00 horas Estadio: Ciudad de México, Ciudad de México

Ciudad de México, Ciudad de México Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Uzbekistán y Colombia saltarán al terreno de juego con la intención de comenzar con una actuación sólida que les permita ganar confianza desde la primera jornada del certamen. La obtención de puntos en esta instancia puede resultar clave para mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente ronda.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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