Real Madrid refuerza su mediocampo con Bernardo Silva; el portugués jugará dos temporadas en el club merengue

El Real Madrid confirmó este martes la incorporación del centrocampista portugués Bernardo Silva, quien jugará en el conjunto blanco durante las próximas dos temporadas tras concluir su etapa en el Manchester City.

El futbolista, de 31 años, se encuentra actualmente concentrado con Portugal para disputar el Mundial 2026 y quedará vinculado al club madrileño hasta el 30 de junio de 2028, según informó el equipo en un comunicado oficial.

El segundo refuerzo para la nueva temporada

La llegada de Bernardo Silva representa el segundo fichaje del Real Madrid de cara a la próxima campaña.

El pasado lunes, el club anunció la contratación del lateral izquierdo español Marc Cucurella, procedente del Chelsea, quien firmó por seis temporadas.

En las últimas semanas, diversos medios habían señalado el interés de clubes como el Barcelona y el Atlético de Madrid por el mediocampista portugués; sin embargo, la llegada al banquillo madridista del entrenador luso José Mourinho aceleró las negociaciones que terminaron con el acuerdo para incorporar al jugador.

X / @realmadrid

El paso de Bernardo Silva por el Manchester City

Bernardo Silva aterriza en el club merengue después de completar una exitosa etapa de nueve temporadas en el Manchester City.

Durante su paso por el conjunto inglés disputó 460 partidos oficiales, en los que registró 76 goles y 75 asistencias.

Bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo y contribuyó a la conquista de 19 títulos.

Entre los principales logros obtenidos con el City destacan:

1 Champions League

1 Mundial de Clubes

1 Supercopa de Europa

6 títulos de la Premier League

Antes de llegar al futbol inglés, el mediocampista jugó tres temporadas en el Mónaco y una en el Benfica, club donde se formó como profesional.

Referente de la Selección de Portugal

A nivel internacional, Bernardo Silva acumula 109 partidos con la Selección de Portugal y 14 goles, pero esas cifras podrían aumentar este miércoles 17 de junio, cuando dispute su debut en el Mundial 2026, torneo que representa la tercera Copa del Mundo en la carrera del futbolista.

Su palmarés con el equipo nacional incluye la conquista de dos ediciones de la Nations League, obtenidas en 2019 y 2025; además, en la edición de 2019 fue reconocido como el mejor jugador del torneo.

Aunque Portugal conquistó la Eurocopa 2016, Silva no pudo participar debido a una lesión muscular. El propio futbolista ha señalado ese episodio como el momento más difícil de su carrera deportiva.

Real Madrid sigue buscando en el mercado

Tras concretar las incorporaciones de Bernardo Silva y Marc Cucurella, el Real Madrid podría seguir reforzando su plantilla en los próximos días.

Se espera la confirmación de los fichajes del defensa francés Ibrahima Konaté, quien llegaría libre tras finalizar su vínculo con el Liverpool, y del lateral neerlandés Denzel Dumfries, actualmente con contrato en el Inter de Milán hasta 2028.

Ambas incorporaciones formaron parte de los compromisos asumidos por el presidente Florentino Pérez durante la campaña de las elecciones que ganó el pasado 7 de junio.

Datos que debes saber sobre Bernardo Silva, nuevo jugador del Real Madrid

Edad: 31 años

Nacionalidad: Portuguesa

Contrato con Real Madrid: Hasta el 30 de junio de 2028

Procedencia: Manchester City

Partidos con Manchester City: 460

Goles: 76

Asistencias: 75

Convocatorias con Portugal: 109

Títulos con Manchester City: 19

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