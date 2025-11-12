¿Por qué Sergio Ramos estará en los Latin Grammys 2025?

El defensa español del Monterrey, Sergio Ramos, estará presente este jueves, 13 de noviembre en los Latin Grammys 2025, ya que en esta ocasión fue invitado por una razón en especial; a continuación te decimos los detalles.

Lee también: Obed Vargas elogia a Fidalgo y se entusiasma con compartir cancha en el Tricolor

Sergio Ramos será presentador de los Latin Grammys 2025

El ex del Real Madrid tendrá el papel de presentador en los Latin Grammys 2025. Fue a través de las cuentas de Instagram de los Latin Grammy y del propio Ramos que se dio a conocer su participación en este evento. El jugador ha demostrado ganarse este lugar, pues en más de una ocasión ha compartido su amor por la música e incluso ha grabado canciones.

¿Qué pasará con Sergio Ramos en Monterrey?

Ante la próxima participación de Sergio Ramos en este reconocido evento, el defensa español se ausentará de Monterrey durante una semana en la que hay parón por la Fecha FIFA. Rayados regresará a los entrenamientos este jueves 13, en su ausencia. Cabe destacar que, de cualquier manera, Ramos mantiene su titularidad asegurada. En el torneo Apertura 2025 disputó 15 partidos, acumulando un total de mil 336 minutos en cancha.

Te puede interesar: Charros deja escapar ventaja de siete; Tomateros remonta con jonrón de Singleton

¿Dónde se celebrarán los Latin Grammys 2025?

La entrega anual del Latin Grammys 2025 se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el próximo jueves 13 de noviembre. En México, los espectadores podrán disfrutar de la ceremonia a partir de las 6:00 pm (hora del centro) con la transmisión de la alfombra roja, seguida del show principal a las 7:00 pm.

Aquí puedes ver el evento:

TNT

HBO Max

Canal 5

Los Latin Grammys no solo celebran el talento, sino también la diversidad y la evolución de la música. En esta edición, artistas de renombre y nuevos talentos compartirán el escenario, prometiendo una noche que reflejará el dinamismo y la riqueza de la industria musical latina.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS