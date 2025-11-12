Desde la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, Obed Vargas, centrocampista del Seattle Sounders de la MLS, habló este miércoles 12 de noviembre sobre el presente del equipo nacional y la emoción de enfrentar el próximo sábado a Uruguay en el Estadio TSM Corona de Torreón. En zona mixta, el joven jugador de 20 años no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de compartir vestidor próximamente con Álvaro Fidalgo, mediocampista del América que está a punto de obtener la nacionalidad mexicana y ser elegible para vestir la camiseta del Tricolor.

"Creo que todos los jugadores que tienen el nivel de selección son bienvenidos. Fidalgo viene haciendo las cosas muy bien en América, y competir contra jugadores de ese nivel es lo que quiero hacer, porque demuestra mi carácter y de lo que estoy hecho", expresó Vargas, quien se perfila como una de las promesas del medio campo mexicano a futuro.

El futbolista nacido en Anchorage, Alaska, pero con raíces mexicanas, aseguró que disfruta cada convocatoria y que la presión es parte del privilegio de representar a su país. "Presión siempre hay, responsabilidad siempre va a haber. Para mí es otra oportunidad de demostrarme, y eso es lo bonito de estar acá. Todos queremos estar y nos toca lidiar con eso", señaló.

Obed también se refirió a su compañero Gilberto Mora, con quien compartió vestidor en el Mundial Sub-20, y dijo que sería "un sueño" poder disputar juntos una Copa del Mundo mayor. Además, destacó el aprendizaje que obtiene al convivir con futbolistas experimentados que han jugado en Europa y en justas mundialistas.

"Estoy viviendo un sueño. Para mí es un orgullo estar aquí, aprender de los mayores y aportar mi granito de arena. El sábado queremos dar un buen espectáculo frente a nuestra gente" , concluyó el mediocampista, motivado ante el amistoso que servirá como antesala al cierre del año del combinado nacional.

