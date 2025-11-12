Lo que se temía, finalmente se confirmó. Este miércoles, Cruz Azul informó de manera oficial que su portero, Kevin Mier, sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha, lesión que se produjo durante el partido de la última jornada del torneo, tras una fuerte entrada del jugador panameño Adalberto Carrasquilla, de los Pumas de la UNAM.

A través de un comunicado médico difundido en sus redes sociales, el club celeste detalló que, luego de realizar los estudios de imagen correspondientes, se corroboró la gravedad del golpe, por lo que el arquero colombiano será sometido este jueves a una intervención quirúrgica. Su regreso a las canchas dependerá del proceso de evolución que presente en las próximas semanas.

“El interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas”, señala parte del comunicado emitido por la institución.

La noticia confirma los temores del cuerpo técnico y de la afición, ya que desde el momento del impacto Mier mostró visibles gestos de dolor y tuvo que abandonar el campo asistido por el cuerpo médico. Posteriormente, se hablaba extraoficialmente de una fractura, algo que hoy quedó confirmado por el propio club.

El guardameta, quien llegó a Cruz Azul a principios de año y se consolidó como una de las figuras más regulares del equipo durante el Apertura 2025, enfrentará ahora un largo periodo de recuperación que podría extenderse varios meses, lo que pone en duda su participación en el arranque del próximo torneo.

X/ @CruzAzul.

SV