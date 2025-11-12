A pesar de todo, Atlas presentó este miércoles 12 de noviembre su nueva playera conmemorativa a través de sus redes sociales oficiales. El nuevo diseño mantiene el tradicional color rojo como base, con detalles en blanco, y fue descrito por el club como un jersey que "plasma la pasión y el corazón de una nación entera en los Zorros".

El lanzamiento llega en un momento particular para la institución rojinegra, ya que el equipo de Primera División se encuentra de vacaciones tras un Torneo Apertura 2025 para el olvido, en el que no lograron clasificarse ni siquiera al Play In. Atlas finalizó en la posición 14 de la tabla general con 17 puntos, producto de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas.

El conjunto tapatío también sufrió en el aspecto defensivo, recibiendo 35 goles a lo largo del torneo, lo que lo colocó entre las peores defensas del campeonato. Además, el equipo pasó por un cambio de dirección técnica: Gonzalo Pineda dejó su cargo en agosto, luego de una serie de malos resultados, y fue reemplazado por el argentino Diego Cocca, quien no logró revertir la situación.

La presentación del nuevo uniforme se da en medio de un proceso de reestructuración interna en el club, que busca retomar el protagonismo perdido en los últimos torneos. El diseño, fabricado por la marca Charly, mantiene los elementos tradicionales que identifican al Atlas, aunque incorpora un tono de rojo más intenso y vivos blancos que le dan un aspecto moderno y limpio.

Con esta presentación, el Atlas busca cerrar el año con una imagen renovada y con la esperanza de que la próxima campaña los resultados acompañen al simbolismo de su nueva piel.

¿Cuándo regresa Atlas de vacaciones?

Ayer, en un comunicado escueto, Atlas anunció que el equipo volverá a la actividad hasta el 3 de diciembre, cuando iniciará la pretemporada rumbo al Clausura 2026 en las instalaciones de la Academia AGA. Tiempo tendrán los futbolistas para reflexionar sobre lo que no funcionó en un semestre donde los errores repetidos y la falta de contundencia terminaron por convertir cada jornada en un recordatorio de que la Liguilla quedaba más lejos.

La pausa también sirve para comenzar a definir el futuro de varios jugadores cuyo contrato ha finalizado o está por hacerlo.

De hecho, la directiva estaría dispuesta a escuchar ofertas por prácticamente cualquier elemento del plantel. Nadie tiene el puesto asegurado y la idea es abrir la ventana a movimientos que permitan refrescar un grupo que, desde hace varios torneos, arrastra inconsistencias que se reflejan directamente en la tabla.

OF