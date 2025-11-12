México vs Argentina: Fecha y horario para el partido del Mundial Sub-17

Aunque muchos ya daban por eliminados a La Selección Mexicana Sub-17, el Tri juvenil logró mantenerse con vida en el torneo gracias a una combinación de resultados. No obstante, el panorama no luce sencillo para el equipo, ya que su próximo rival será nada menos que Argentina, una de las selecciones más fuertes del certamen. A pesar de haber caído 3-1 ante Suiza, México consiguió clasificar como uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos.

Por su parte, Argentina dominó el Grupo D con paso perfecto, acumulando 9 puntos, mientras que el equipo mexicano terminó en la tercera posición del Grupo F con solo 3 unidades. Cabe recordar que, en el pasado Mundial Sub-20, México fue eliminado por Argentina, por lo que este nuevo enfrentamiento representa una oportunidad de revancha.

¿Cuándo se jugará el partido México vs Argentina en el Mundial Sub-17?

El duelo entre México y Argentina está programado para el viernes 14 de noviembre, a las 8:45 de la mañana (hora del centro de México). Los encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final se disputarán entre el 14 y el 15 de noviembre.

Enfrentamientos de los 16avos de final del Mundial Sub-17

Argentina vs México

Portugal vs Bélgica

Suiza vs Egipto

Irlanda vs Canadá

Estados Unidos vs Marruecos

Zambia vs Malí

Brasil vs Paraguay

Francia vs Colombia

Australia vs Túnez

Corea del Sur vs Inglaterra

Venezuela vs Corea del Norte

Japón vs Sudáfrica

Italia vs República Checa

Croacia vs Uzbekistán

Senegal vs Uganda

Alemania vs Burkina Faso

La Selección Mexicana ���� Sub-17 avanza a dieciseisavos de final en el Mundial de la categoría. Esto debido al triunfo de Mali sobre Arabia Saudita de 2-0. El Tri de Carlos Cariño logró la clasificación tras ser el mejor tercer lugar obtenido así el último boleto.



El criterio por… pic.twitter.com/8YextpWbBm— Julio Rodríguez (@julioordz10) November 11, 2025

Antecedentes entre México y Argentina en Mundiales Sub-17

Ambas selecciones se han enfrentado tres veces en la historia de los Mundiales Sub-17, con un balance favorable para México, que ha ganado en dos ocasiones.

El primer encuentro ocurrió en 2003, cuando Argentina se impuso 2-0. Diez años después, en 2013, el Tri respondió con una contundente victoria de 3-0. El último enfrentamiento fue en 2015, con un marcador final de 2-0 nuevamente a favor de México.

Aunque Argentina llega como el mejor equipo de la fase de grupos, lo que la coloca como favorita, México aún mantiene la esperanza. El cuadro dirigido por Carlos Cariño estuvo cerca de quedar fuera del torneo, pero avanzó gracias a su mejor posición en el Fair Play frente a Arabia Saudita.

BB