El futbol moderno atraviesa una crisis de identidad. Lo que alguna vez fue un deporte definido por la pasión, la conversación infinita sobre jugadas polémicas y la figura casi mítica del árbitro, se ha transformado en un ejercicio técnico bajo sospecha. La implementación del VAR (Video Assistant Referee) ha cambiado las reglas del juego, y no precisamente para mejor.

Juan José Arreola y la belleza del error arbitral

Recordando la experiencia de Juan José Arreola como comentarista en Italia 90, el periodista Diego Petersen rescata una lección fundamental: el valor del error humano. Para el escritor jalisciense, el futbol no era grande por su perfección técnica, sino por su capacidad de generar debate a partir de decisiones arbitrales, incluso cuando estas eran cuestionables .

"Lo que hace realmente apasionante al futbol es el error humano, particularmente cuando el error lo comete el árbitro. No hay otro deporte donde una jugada, cuya duración alcanzó apenas algunos segundos, permite a millones de personas tener tema de conversación durante toda la semana", destaca Petersen en su columna.

Antiguamente, el árbitro —bautizado como "el nazareno"— cargaba con la cruz de las frustraciones de la afición. Era, al mismo tiempo, enemigo público, justiciero y ladrón; una figura que, con una decisión arbitraria, podía transformar la historia de un partido.

El VAR: De "nazarenos" a "Pilatos" tecnológicos

Para Petersen, el VAR ha sido una de las decisiones más desafortunadas en la historia reciente de este deporte . El análisis sugiere que la tecnología no solo ha restado fluidez al juego, sino que ha despojado de autoridad a los jueces de cancha, convirtiéndolos en figuras secundarias supeditadas a una cabina remota.

"El Nazareno, intimidante, vestido de un negro absoluto de enterrador de destinos, terminó convertido en Pilatos, el que va a lavarse las manos al VAR ante cada decisión polémica, una figura apocada y acobardada, vestido de colores chillones, armado de mucha tecnología y poca autoridad", sentencia el columnista.

La sospecha reemplaza a la pasión

El mayor costo del VAR, según este análisis, no es la lentitud del partido, sino la pérdida de lo "esencialmente humano" . Antes, el error era parte del folclore; hoy, cada decisión genera una "eterna sospecha de trampa tecnológica".

A pesar de los avances técnicos, Petersen concluye que hay algo que permanece inmutable en el futbol: el peso de los ídolos. Cuando figuras como Messi, Maradona o Pelé pisan el césped, los árbitros siguen siendo, en última instancia, simples testigos de la grandeza de aquellos a quienes el columnista llama, con ironía, "hijos de Dios".

Con información de Diego Petersen

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