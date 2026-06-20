Matías Galarza anotó a los 65 segundos de iniciado el partido, el gol más rápido en este Mundial, y Paraguay resistió con 10 hombres toda la segunda mitad para imponerse el viernes 1-0 a Turquía.

La victoria le aseguró Estados Unidos la cima del Grupo D y puso fin a cualquier posibilidad de Turquía de avanzar a la ronda de eliminación directa con su segunda derrota consecutiva. Paraguay se enfrentará el jueves a Australia en el último partido de la fase de grupos, con el segundo lugar del grupo en disputa.

"Es inolvidable", declaró Galarza al finalizar el encuentro. "Es el escenario más hermoso del mundo, jugando contra los mejores. Estoy muy orgulloso. Espero que Paraguay esté feliz".

Paraguay se quedó con un hombre menos después de que Miguel Almirón salió expulsado hacia el final de la primera mitad por violar una nueva regla que prohíbe a los jugadores cubrirse la boca durante una confrontación.

Sin embargo, el arquero Orlando Gill tuvo varias intervenciones para ayudar a conservar la ventaja del conjunto paraguayo en un partido en el que Turquía tuvo 32 disparos al arco por apenas 7 de la selección sudamericana.

"Fue muy duro", dijo el mediocampista Andrés Cubas. "Son partidos muy difíciles, especialmente con un hombre menos. Tenemos que destacar el gran esfuerzo del grupo y el compromiso que mostramos como equipo para luchar hasta el final".

Paraguay se recuperó de una derrota 4-1 en su presentación ante Estados Unidos gracias, en parte, a un cambio en la alineación de parte del técnico Gustavo Alfaro. Galarza, que juega para Atlanta United de la MLS, fue incluido como titular y recompensó a su entrenador con un disparo de zurda desde fuera del área hacia el fondo de las redes luego de apenas 1:05 de partido.

MIguel Almirón se lamenta después de salir expulsado del partido. AP/J. Chiu

Turquía estuvo cerca de empatar en la primera mitad, pero el cabezazo de Mert Müldür pegó en el travesaño y el poste.

Müldür estuvo en el centro de la confrontación hacia el final de la primera mitad que derivó en la expulsión de Almirón.

Almirón y Müldür intercambiaron palabras tras una falta cerca de la mitad de la cancha. Almirón se cubrió la boca mientras le decía algo a Müldür, quien de inmediato pidió al árbitro Iván Barton que lo sancionara.

Barton recurrió a la revisión de video y rápidamente determinó que Almirón sería expulsado en virtud de una nueva regla implementada para la Copa del Mundo de este año, coocida como "ley Prestianni".

Turquía dominó la posesión por segundo partido consecutivo, pero una vez más no fue suficiente. Tras la derrota 2-0 ante Australia, los turcos sumaron otra caída que garantiza una estadía corta en su primera participación en una Copa del Mundo en 24 años.

Turquía se clasificó al Mundial por primera vez desde 2002 y tenía grandes esperanzas después de alcanzar los cuartos de final de la Euro hace dos años, pero no pudo avanzar a pesar de llegar como una de las selecciones favoritas del sector para alcanzar la fase de eliminación directa.

El mediocampista turco Arda Güler calificó de "vergonzosa" la actuación de su equipo. Los 62 remates en dos partidos de los turcos son la mayor cantidad para cualquier tramo de dos encuentros sin anotar desde que se comenzó a llevar este tipo de registros en 1966, según Opta Stats.

"Debimos marcar algunos goles", dijo Güler. "Debimos ganar estos partidos, así que nuestras disculpas al pueblo turco".

Gill atajó un balón desviado tras un remate de Merih Demiral al inicio del segundo tiempo y volvió a responder ante un intento de larga distancia de Abdulkerim Bardakci para sostener la ventaja. Además, Gill se impuso a Can Uzun en un mano a mano cerca del arco hacia el final del segundo tiempo y Deniz Gül mandó el rebote fuera del arco.

El cabezazo de Merih Demiral en los últimos suspiros del encuentro pasó apenas desviado del arco en la última esperanza de Turquía.

"Estoy triste", dijo el técnico de Turquía Vincenzo Montella. "Estoy triste, pero también muy orgulloso de mis jugadores. Lo dieron absolutamente todo hasta el silbatazo final. Así es el futbol. ... Estuvimos muy cerca de empatar, pero también hay que aceptar este tipo de situaciones".