Los Guerreros de Oaxaca derrotaron 10-7 a los Charros de Jalisco en el Estadio Yu'Va y tomaron ventaja en la serie correspondiente a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. El encuentro comenzó con un retraso de 15 minutos debido a la lluvia registrada sobre la capital oaxaqueña. Una vez iniciado el juego, Charros fue el primero en tomar la delantera en la pizarra.

En la apertura de la primera entrada, Jared Walsh conectó un doblete productor que permitió a Jalisco anotar la carrera de la quiniela. Sin embargo, la respuesta de Oaxaca llegó en el cierre del mismo episodio y posteriormente la novena local encontró carreras en momentos clave para asumir el control del partido.

A partir de la tercera entrada, Guerreros comenzó a construir una ventaja que fue ampliando conforme avanzó el encuentro. La ofensiva oaxaqueña aprovechó las oportunidades que generó y logró producir carreras en los innings intermedios para colocarse al frente.

Juan Santana destacó con el madero al impulsar carreras durante distintos momentos del encuentro, mientras que Jorge Flores aportó un triple productor dentro de uno de los ataques que permitieron a Oaxaca aumentar la diferencia en la pizarra.

Por parte de Charros, Jared Walsh fue uno de los elementos más productivos a la ofensiva. Mateo Gil también colaboró con carreras impulsadas y ayudó a mantener a los visitantes dentro del juego.

La ventaja de Guerreros llegó a ser de seis carreras, situación que obligó a los dirigidos por Benjamín Gil a buscar una reacción durante los últimos episodios.

La respuesta de Jalisco llegó en la novena entrada. Con corredores en base, Yadiel Hernández conectó un cuadrangular de tres carreras para acercar a los Charros en el marcador. El batazo redujo la diferencia, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

A pesar del resultado, los Charros terminaron el encuentro con más imparables que su rival. Jalisco conectó 15 hits, mientras que Oaxaca registró 13. Sin embargo, los locales aprovecharon de mejor manera sus oportunidades ofensivas y capitalizaron errores defensivos de los visitantes.

Con la victoria, Guerreros tomó ventaja de 1-0 en la serie y mejoró su posición dentro de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol. Para Charros, la derrota representa la necesidad de responder en el segundo compromiso para evitar ceder la confrontación.

El equipo jalisciense buscará emparejar la serie este sábado cuando ambas novenas vuelvan a enfrentarse en el Estadio Yu'Va. Charros tendrá como pitcher abridor a César Gómez, mientras que Oaxaca enviará al montículo a Radhames Liz.

La serie forma parte de una etapa importante del calendario regular para ambas organizaciones, que continúan en la lucha por mantenerse dentro de los puestos de clasificación rumbo a la recta final de la temporada.

El segundo juego está programado para iniciar a las 17:00 horas y marcará una nueva oportunidad para que Charros busque igualar la serie o para que Guerreros intente asegurar la confrontación ante su afición.

