¿Por qué los jugadores escupen el agua durante un partido?

Durante los partidos es frecuente observar a los futbolistas llevarse líquido a la boca, realizar un breve enjuague y escupirlo segundos después. Aunque para muchos aficionados este comportamiento puede parecer extraño o contradictorio, en realidad forma parte de una estrategia utilizada en el deporte de alto rendimiento desde hace más de 15 años .

La práctica es conocida como “enjuague bucal con carbohidratos” y tiene como objetivo proporcionar ciertos beneficios energéticos sin que el jugador tenga que ingerir grandes cantidades de líquido. Las bebidas empleadas contienen carbohidratos que, al entrar en contacto con los receptores de la boca, generan una respuesta inmediata en el organismo.

Dichos receptores mandan señales al cerebro y activan áreas relacionadas con el sistema de recompensa . Como resultado, el deportista puede experimentar una disminución temporal de la sensación de cansancio y recibir un estímulo que le permite mantener su intensidad durante el encuentro.

De esta manera, los futbolistas pueden “engañar” al cerebro para que interprete la presencia de una nueva fuente de energía, aunque el líquido no llegue al estómago. El procedimiento también ayuda a retirar la saliva espesa producida durante la actividad física intensa, facilitando la respiración y disminuyendo la incomodidad en la boca.

Evitar la ingesta excesiva de agua durante el juego también tiene una explicación fisiológica . Cuando un atleta realiza un esfuerzo considerable, una mayor cantidad de sangre es dirigida hacia los músculos de las piernas, mientras que el flujo sanguíneo disponible para el aparato digestivo disminuye.

En esas condiciones, beber demasiado líquido puede ocasionar molestias gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas e incluso vómito. Estas afectaciones no solamente generan incomodidad, sino que también pueden perjudicar el desempeño del jugador en momentos decisivos del partido.

Sin embargo, esto no significa que los futbolistas prescindan por completo de la hidratación. Los especialistas establecen momentos y cantidades específicas para reponer los líquidos perdidos mediante el sudor. Así, el enjuague con carbohidratos funciona como una herramienta complementaria para conservar el rendimiento sin sobrecargar el estómago.

Por lo tanto, escupir el agua no es una simple manía : se trata de una técnica respaldada por la nutrición deportiva que combina estimulación cerebral, comodidad digestiva y control de la fatiga.

SV