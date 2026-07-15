México asegura cuatro lugares para la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo

La selección mexicana de tiro con arco continúa sumando representantes para la Final de la Copa del Mundo 2026, luego de que la World Archery confirmara la clasificación de Ana Paula Vázquez y Dafne Quintero para el certamen que se disputará el 12 y 13 de septiembre en Saltillo, Coahuila.

Con estas confirmaciones, México ya cuenta con cuatro atletas clasificados para el evento que reunirá a los mejores exponentes del circuito internacional . Previamente, Andrea Becerra y Sebastián García habían asegurado su presencia al conquistar una de las etapas del serial de la Copa del Mundo durante la temporada.

Ana Paula Vázquez obtuvo su boleto en la modalidad de arco recurvo gracias a los puntos acumulados durante el circuito internacional, en el que tuvo actuaciones destacadas y formó parte del equipo mexicano que logró subir al podio en la primera etapa celebrada en Puebla.

Por su parte, Dafne Quintero consiguió su clasificación en arco compuesto después de mantenerse entre las mejores competidoras del ranking del serial. La arquera originaria de Nuevo León ha sido una de las integrantes más constantes del equipo mexicano en los últimos años y buscará cerrar la temporada con un resultado importante en casa.

Andrea Becerra llegará como una de las principales cartas de México en arco compuesto femenino, mientras que Sebastián García también buscará aprovechar la condición de local tras obtener su clasificación mediante una victoria de etapa en el circuito internacional.

La Final de la Copa del Mundo reúne únicamente a los mejores arqueros de cada modalidad, quienes obtienen su clasificación mediante triunfos en las etapas del serial o por su posición en el ranking general. En esta edición, Saltillo será la sede del cierre de la temporada internacional , marcando la primera ocasión en que la ciudad alberga este evento del calendario de World Archery.

Con cuatro representantes ya confirmados, la delegación mexicana afrontará la competencia con la posibilidad de pelear por medallas ante su público y cerrar un año en el que el tiro con arco nacional volvió a mantenerse entre los protagonistas del circuito internacional.

SV